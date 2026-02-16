Tax refund: el drástico aviso del IRS sobre el fin de los cheques de papel que impactará en millones

En esta temporada de impuestos de 2026, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) reducirá drásticamente la emisión de cheques de papel y priorizará los pagos electrónicos, aunque con excepciones limitadas. Las nuevas directivas nacen de una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el año pasado.

El drástico aviso del IRS sobre el fin de los cheques de papel que impactará en millones

Para cumplir con la Orden Ejecutiva 14247, emitida el 25 de marzo de 2025, el IRS modernizó su proceso de reembolso. Esta medida exige que todas las agencias federales sustituyan los cheques en papel por depósitos directos, tarjetas prepagadas y otras opciones de pago digitales.

El IRS dejará de emitir cheques en papeles para priorizar los pagos digitales en el tax refund de 2026 Freepik - Freepik

Millones de contribuyentes deberán optar por métodos electrónicos para recibir su reembolso. Esto no cambia la forma en que se presentan las declaraciones, pero sí impacta en cómo se reciben los reembolsos. Mediante un comunicado de prensa, la agencia señaló que el objetivo es:

Proteger a los contribuyentes: los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados ​​que los pagos electrónicos. El depósito directo también evita que un cheque de reembolso sea devuelto al IRS por no poder entregarse.

los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados ​​que los pagos electrónicos. El depósito directo también evita que un cheque de reembolso sea devuelto al IRS por no poder entregarse. Acelerar los pagos: los reembolsos electrónicos brindan a los contribuyentes un acceso más rápido, con pagos emitidos en menos de 21 días si se presenta electrónicamente, se elige el depósito directo y no hay problemas con la declaración. Los pagos no electrónicos pueden demorar seis semanas o más para los que son enviados por correo.

los reembolsos electrónicos brindan a los contribuyentes un acceso más rápido, con pagos emitidos en menos de 21 días si se presenta electrónicamente, se elige el depósito directo y no hay problemas con la declaración. Los pagos no electrónicos pueden demorar seis semanas o más para los que son enviados por correo. Reducir costes: los pagos electrónicos son más eficientes y cuestan menos que el papel.

Sin cheques en papel: cómo se podrá acceder a los reembolsos del IRS

La mayoría de los contribuyentes recibirán sus pagos a través de depósito directo y otros métodos electrónicos seguros. La norma también contempla una excepción para quienes no cuenten con una cuenta registrada en una entidad financiera.

Aquellos contribuyentes que no tengan una cuenta bancaria podrán acceder a sus reembolsos por otras vías, como tarjetas de débito prepagas, billeteras digitales o excepciones limitadas.

Con ciertas excepciones, la mayoría de las personas no recibirá el reembolso del IRS mediante cheques en papel, sino a través de otras vías Unsplash

Si una persona no proporciona información de depósito en su declaración, el reembolso podría tardar más en llegar.

En este caso, el contribuyente debería recibir un aviso CP53E por correo solicitando una respuesta en un plazo de 30 días, ya sea para brindar información bancaria o explicar por qué no puede hacerlo.

Si no responde y no hay otros problemas con su declaración, el IRS le enviará un cheque en papel después de seis semanas.

De acuerdo al IRS, en la temporada de impuestos de 2025 el IRS emitió más de 93,5 millones de reembolsos a contribuyentes individuales, y el 93% de ellos (casi 87 millones) se emitieron mediante depósito directo. Solo el 7% de los beneficiarios de reembolsos individuales los recibieron mediante cheque por correo.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

Las personas que ya hayan presentado sus declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025 pueden utilizar una herramienta del IRS para saber dónde está su reembolso. Esta se denomina “Where is my refund?” y, por lo general, el estado está disponible:

Dentro de las 24 horas posteriores a presentar la declaración de forma electrónica.

Hasta cuatro semanas después, si la declaración se envió en papel.

Sobre el tax refund, los contribuyentes pueden utilizar una herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso Freepik

Para utilizar la herramienta, el contribuyente debe ingresar:

Número del Seguro Social o número de identificación individual del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Monto exacto del reembolso esperado, en dólares.

Año fiscal correspondiente.

Estado de la declaración.

Una vez que completa los campos requeridos con estos datos, el sistema mostrará uno de los siguientes estados:

Declaración recibida: el IRS recibió la declaración y la está procesando.

Reembolso aprobado: el reembolso fue autorizado y se prepara su emisión.

Reembolso enviado: el pago fue enviado al banco o por correo; puede tardar hasta cinco días en reflejarse en la cuenta bancaria o varias semanas si se trata de un cheque en papel.