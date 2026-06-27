Noticias de Florida hoy: Colombia y Portugal juegan en Miami y el ICE confirma presencia en operativos del Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene programado este sábado 27 de junio el duelo entre Colombia y Portugal en Miami, en Florida, que definirá las posiciones del Grupo K de cara a 16avos de final. Como parte del operativo de seguridad, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en las inmediaciones del estadio, aunque sus tareas no se centrarán en redadas migratorias, según adelantaron las autoridades.

El ICE confirma presencia en operativos del Mundial 2026 durante el partido de Colombia y Portugal en Miami

En el marco del enfrentamiento de esta tarde, que corresponde a la última fecha del Grupo K y comienza a las 19.30 hs (hora del este de EE.UU.), los funcionarios federales participarán de los operativos de seguridad en las inmediaciones del Estadio Miami. Aunque las tareas no estarán centradas en redadas migratorias, los funcionarios podrán actuar en determinados casos.

El ICE participará del operativo de seguridad para el partido entre Colombia y Portugal, y podrá detener a inmigrantes indocumentados en determinados casos Imagen editada con IA / Freep

Antes de que comience la Copa del Mundo, Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por el presidente Donald Trump, explicó en una entrevista con CBS News que el foco en cada estadio estará en garantizar la “seguridad pública”.

En ese sentido, remarcó que las personas con documentación regular no deben temer por controles migratorios. Pese a estas declaraciones, el funcionario advirtió luego: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto“.

Casos en que el ICE puede actuar sobre un inmigrante indocumentado durante el Mundial

Durante los operativos en las áreas circundantes a los estadios, los agentes federales no se enfocarán en realizar redadas migratorias, aunque pueden tener lugar arrestos de inmigrantes indocumentados en ciertas circunstancias.

Los escenarios contemplados por las autoridades para realizar arrestos incluyen casos de personas incluidas en listas de vigilancia por terrorismo, individuos buscados por delitos graves o migrantes vinculados al tráfico de drogas. En esas situaciones, los protocolos federales prevén procedimientos de detención e intervención.

Durante el Mundial 2026, el ICE podrá detener a inmigrantes indocumentados incluidos en listas de vigilancia por terrorismo, buscados por delitos graves o vinculados al tráfico de drogas Imagen editada con IA / Unsplash

Otro de los ejes del operativo corresponde a la lucha contra el fraude comercial. Al respecto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informaron que se desarrollarán operaciones destinadas a detectar la venta ilegal de entradas y productos falsificados cerca de los estadios.

Previo al Mundial 2026, el DHS clasificó el torneo como Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, la máxima categoría en la escala federal de seguridad para eventos masivos. De este modo, el protocolo establecido para el desarrollo del torneo internacional es el mismo aplicado en el Super Bowl y otros eventos de esta magnitud.

Detalles del partido de Colombia y Portugal y próximos duelos en Miami

Más allá de la participación del ICE en los operativos de seguridad, la atención de los fanáticos del deporte se centrará en lo que suceda durante el duelo que empieza a las 19.30 hs (hora del este de EE.UU.). Con seis puntos, Colombia lidera la tabla del Grupo K, seguido por Portugal, que suma cuatro unidades y, con una victoria, podría superarlo.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo debutó con un triunfo por 3 a 1 sobre Uzbekistán, y luego en la segunda fecha se impuso por 1 a 0 sobre República Democrática del Congo. Ahora, tendrá su mayor desafío frente al equipo que tiene a Cristiano Ronaldo como una de sus máximas figuras.

Por su parte, Portugal inició el torneo con un empate frente a RD del Congo, pero luego aplastó a Uzbekistán por 5 a 0, con dos goles de Ronaldo, uno de Nuno Mendes, otro en contra de Abduvohid Nematov y el definitivo de Rafael Leão.

Portugal goleó 5 a 0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo

En este escenario, Colombia lidera la tabla, pero la posición final dependerá de lo que suceda esta tarde en Miami. Después del partido de este sábado 27 de junio, se llevarán a cabo los siguientes duelos por el Mundial 2026 en la ciudad:

Viernes 3 de julio: partido de dieciseisavos de final (1º Grupo J vs. 2º Grupo H).

(1º Grupo J vs. 2º Grupo H). Sábado 11 de julio: partido de cuartos de final (Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92).

(Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92). Sábado 18 de julio: partido por el tercer puesto.

De acuerdo con las fuentes oficiales, en todos estos eventos habrá presencia del ICE para las tareas mencionadas.