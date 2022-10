La novia de Piqué, Clara Chía Marti, cambió un importante hábito por la separación de Shakira: “No tiene fuerzas”

escuchar

Al igual que hizo hace muchos años, cuando cada etapa de su vida estuvo acompañada de una canción que describía la manera en que se sentía, esta vez no fue diferente. Shakira no deja de recibir buenas críticas tras el estreno de su nuevo tema “Monotonía”, que muchos asociaron con la situación sentimental que atraviesa actualmente, tras la ruptura con Gerard Piqué después de más de una década de relación y dos hijos en común.

El tema que canta junto al puertorriqueño Ozuna se estrenó hace menos de cinco días en YouTube y ya suma más de 51 millones de reproducciones. No obstante, tal parece que la nueva canción afectó no solo al futbolista sino a su nueva pareja, según reseñaron algunos medios españoles.

Captura de video de lo nuevo de Shakira con Ozuna. Monotonía

Además, las fuertes acusaciones de los fanáticos de la cantante colombiana, hicieron que Clara Chía Martí, la tercera en discordia y actual pareja de Piqué, tomara una drástica decisión: no volverá a Kosmos, la empresa de Gerard donde hasta ahora trabajó y por medio de la cual conoció a futbolista.

De acuerdo con Jordi Martin, un periodista que desde hace muchos años sigue muy de cerca la vida de la cantante: “Clara ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos y lo hace desde su casa. No tiene fuerza”. En ese sentido, “el paparazzi”, como se hace llamar a sí mismo en sus redes sociales, reveló que la joven no pasa por un buen momento en su vida personal y por eso habría optado por no acudir nuevamente a la sede de la empresa, explicó en el programa Socialité de Telecinco.

La novia de Piqué, Clara Chía Marti, cambió un importante hábito por la separación de Shakira

No obstante, Martin resaltó que la decisión de Clara no parecía haber afectado su relación con el futbolista, quien días atrás organizó una cena para los trabajadores de Kosmos y a la cual ella asistió y se la pudo ver muy cariñosa con el futbolista.

Asimismo, tampoco parece ser un buen momento para Piqué, en lo que a su vida profesional se refiere. El futbolista de 35 años está lejos de tener el mejor desempeño posible en el campo de juego. Muchos de los fanáticos del FC Barcelona claman para que el defensor abandone su posición y sea sustituido por otro jugador.

Gerard Piqué y su novia, Clara Chía Marti, en París Lagencia Press/ Grosby Group

Mientras tanto, Shakira, con 45 años, se mantiene completamente enfocada en su vida laboral y en sus hijos, Milan y Sasha. El mayor de ellos, Milan, es fanático del béisbol, y recientemente se los vio en Valencia, España, junto a su madre y padre en un partido donde participó el pequeño. Sin embargo, según reseñaron los medios, la expareja ni siquiera se saludó y tampoco conversó.

Shakira maneja la idea de irse a vivir a Miami con sus hijos, Milan y Sasha G3/The Grosby Group

La custodia de los chicos es uno de los temas más ríspidos entre Shakira y Piqué. Desde hace unos meses, la cantante colombiana maneja la idea de irse a vivir a Miami, para promocionar su carrera artística, lo que también implica que los pequeños se muden a Estados Unidos con ella.

Lo anterior despertó una verdadera batalla entre ella y Piqué, quien, rodeado de abogados, sostiene que los chicos deben permanecer en España con él. La prensa reveló algunos detalles de las diversas reuniones que sostuvieron sus abogados, pero hasta el momento no hubo ninguna definición.

