Jared Polis bajo la lupa: así es la demanda contra el gobernador de Colorado por compartir información de migrantes al ICE

El pasado 5 de junio de 2025, el gobernador de Colorado, Jared Polis, fue formalmente demandado tras la denuncia de un funcionario estatal. En la acusación, se dice que Polis ordenó a empleados del Departamento de Trabajo a entregar datos personales de 35 patrocinadores de niños migrantes al ICE, pese a una ley estatal que prohíbe compartir información de ese tipo sin una orden judicial.

La demanda contra Jared Polis por contradecir una ley de Colorado relacionada con ICE

Scott Moss, denunciante de Jared Polis, es director de la División de Normas Laborales de Colorado. En los primeros días de junio, Moss presentó una demanda contra el gobernador ante la Corte del Distrito de Denver; en ella, alega que una reciente directiva de Polis viola las leyes estatales de privacidad.

Organizaciones como Colorado WINS y Towards Justice se unieron a la demanda contra Jared Polis AP Photo/David Zalubowski

Según planteó Moss, Jared Polis ordenó a empleados del Departamento de Trabajo entregar datos personales de 35 patrocinadores de niños migrantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), señaló The Colorado Sun.

Lo anterior, contradice una ley de Colorado firmada por el propio Polis respecto a la prohibición de “divulgar información personal no pública con el propósito de ayudar en la aplicación de leyes migratorias civiles”. Si bien los hechos fueron negados en un inicio por la oficina del gobernador de Colorado, un comunicado extendido a medios como Axios justificó la decisión de Polis.

Hasta el momento, el equipo de Polis sostiene que la acción está amparada por la excepción que contempla la ley con respecto a investigaciones criminales. Así, al buscar entregar los datos de los 35 patrocinadores, la administración gubernamental reitera que, en realidad, “buscaba proteger a niños de posibles redes de tráfico humano”; con lo cual afirma que no intentaba “perseguir migrantes civiles”.

Evolución de la demanda contra Jared Polis y la posible fecha de resolución del caso

Pese a las aclaratorias de Jared Polis en relación con su demanda, el funcionario denunciante y organizaciones como Towards Justice y Colorado WINS argumentan que no hay ningún cargo criminal en curso. La sospecha para sus críticos, según recoge Colorado Newsline, es que el motivo real del gobernador era ayudar a ICE en su propia agenda.

El funcionario que presentó la denuncia, Scott Moss, era un alto cargo dentro del Departamento de Trabajo de Colorado, lo que le da mayor peso legal a la acusación Amanda Mason - Flickr/ICE

Ante dicha réplica, el informe de Axios apunta a que Jared Polis acordó suspender el envío de información hasta el 23 de junio, cuando un juez evaluará si la acción es legal o constituye una violación de las leyes estatales de privacidad.

La ley estatal que desobedeció Jared Polis al compartir información con ICE

Jared Polis fue demandado por incumplir la ley estatal de privacidad de Colorado, específicamente la SB 21‑131 (que él mismo firmó en 2021). Esta normativa establece que las agencias estatales no pueden divulgar información personal identificable no pública (como direcciones, salarios o números telefónicos) para ayudar en la aplicación de leyes federales de inmigración, a menos que intervenga una orden judicial, un citatorio, o se dé una situación previamente establecida por ley.

La información compartida incluye datos de al menos 35 patrocinadores de niños migrantes no acompañados, como sueldos, direcciones y teléfonos @jaredpolis vía Instagram

Esta demanda en particular gira en torno a un subpoena emitido el 24 de abril de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dirigido a la División de Estadísticas Laborales de Colorado. Dicha orden, según medios como The Colorado Sun, solicitaba los datos personales de 35 patrocinadores de menores migrantes no acompañados.

Si bien la administración de Polis estaba reacia a cumplir con la solicitud, días después dio la orden de entregar la información requerida; lo cual contravino al precepto legal que restringe la difusión de datos personales sin respaldo judicial y, por lo tanto, derivó en la demanda actual del funcionario Scott Moss.