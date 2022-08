Kiely Rodni: el misterioso caso de la adolescente que desapareció hace 10 días en una fiesta en California

La familia de Kiely Rodni se encuentra frente al momento más complicado de su vida luego de que la adolescente de 16 años desapareció en una fiesta en un campamento de California. Fue el 6 de agosto de este mes que no se volvió a saber nada de ella y desde entonces las autoridades implementaron un plan de búsqueda por tierra, aire y agua. No hay indicios ni de la joven ni de su vehículo, por lo que su caso se investiga como un secuestro. El hecho conmociona a Estados Unidos.

La última vez que vieron a Kiely Rodni tras la fiesta

Kiely acudió a una fiesta en un campamento cercano al Prosser Family Campground en Truckee, con más de 100 adolescentes. Su última conexión fue a las 12.30 de la madrugada y después desapareció todo rastro de su existencia, incluido su vehículo Honda CRV plateado de 2013. Las investigaciones continúan para saber su paradero, pero hasta ahora no hay resultados favorables.

Llegó a la fiesta alrededor de las 9.45, según dijo su amiga Samantha Smith a The Independent el lunes. Después, la llamó a las 12.36 am. Posteriormente, la vio deambulando por la fiesta antes de desaparecer por completo y esa fue la última vez que supo de ella.

Ella es Kiely Rodni, la adolescente desaparecida en California Placer County Sheriff's Office

La policía ya tiene 200 pistas, pero ninguna da indicios claros de lo que pasó. Los agentes quieren revisar el video de la fiesta en la que estuvo la joven y hablar con más testigos. También se sospecha que los menores de edad consumieron alcohol y que por eso varios asistentes no quisieron declarar ante las autoridades.

“Si no se han presentado, si estaban allí y vieron algo, por favor, preséntense y háganoslo saber”, pidió John Barnhart, teniente del sheriff del condado, para exhortar a todos los testigos a brindar datos.

El anuncio de la policía sobre el caso de Kiely Rodni

Sam Brown, capitán del sheriff del condado de Nevada, informó que la próxima semana se reducirán los trabajos de búsqueda de Kiely Rodni, una noticia que conmocionó a miles de usuarios en las redes sociales, quienes llamaron “indolentes” y “poco empáticas” a las autoridades de Estados Unidos.

“Estamos pasando a un esfuerzo de búsqueda y rescate más limitado pero continuo. Destinamos una tonelada de recursos a esta tarea y creo que hasta la fecha hemos puesto más de 9000 horas de trabajo en la búsqueda, sumando el trabajo de todos, lo que es astronómico”, mencionó Brown.

El capitán también informó, en declaraciones recogidas por The New York Post, que la adolescente ya fue buscada en la zona del norte del lago Tahoe desde el aire, en tierra y bajo el agua, pero no hay ningún indicio de lo que pudo suceder después de la fiesta.

Las autoridades circularon una fotografía del vehículo de Kiely Rodni Placer County Sheriff's Office

No saben qué pasó con Rodni

Las autoridades ya delimitaron la carpeta de investigación como un posible secuestro, ya que el automóvil de Rodni desapareció junto con ella. “Estamos tratando esto como un caso de secuestro porque no podemos localizar su vehículo, y esa es la única razón”, declaró Angela Musallam, oficial de información pública de la Oficina del Alguacil de Placer, a The Independent.

Por su parte, Samantha dijo que su amiga no planeaba conducir de regreso a casa: “En este momento, creemos que es un caso de secuestro, porque ella no estaba en condiciones de conducir y no habría llegado muy lejos o se habría estrellado”, declaró al mismo medio citado.

La policía ofreció una recompensa de 50.000 dólares a quien dé información que conduzca al paradero de la adolescente. Incluso sus propios amigos iniciaron una colecta en GoFundMe para aumentar la recompensa.