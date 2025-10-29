La advertencia de la CBP sobre ítems prohibidos y permitidos por el Día de Muertos 2025 en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) recordó los artículos que están permitidos y prohibidos ingresar a Estados Unidos, con motivo de las decoraciones festivas para el Día de los Muertos 2025. Esta tradición arraigada en la cultura mexicana se honra también en el territorio norteamericano el 1º y 2 de noviembre, en conmemoración a los seres queridos fallecidos.

Qué artículos están prohibidos en EE.UU. por el Día de los Muertos, según la CBP

La agencia federal indicó que ciertos elementos relacionados con las decoraciones de la fiesta tradicional no se permiten portar en la entrada a EE.UU. La CBP advirtió sobre ciertos productos agrícolas, debido a que se suelen utilizar en ofrendas para el Día de los Muertos en EE.UU.

a

El organismo señaló que las comunidades fronterizas del territorio norteamericano se preparan para honrar esta festividad popular, además de los desfiles previstos en ciudades como Los Ángeles o Chicago. En estas conmemoraciones, se suelen emplear flores de cempasúchil o calaveras de azúcar para las ofrendas, que se colocan tanto en hogares como en cementerios.

La CBP detalló el listado de productos que los viajeros tienen prohibido ingresar a Estados Unidos con motivo de esta fecha. Los motivos radican en que se pueden portar plagas y enfermedades dañinas que representen una amenaza para la agricultura y recursos naturales de ese país. Estos son:

Flores : las tradicionales aztecas (cempasúchil), debido a que pueden contener chinches de la semilla de algodón. También los crisantemos.

: las tradicionales aztecas (cempasúchil), debido a que pueden contener chinches de la semilla de algodón. También los crisantemos. Vegetación : la ornamental como la murraya o jazmín naranja, usada para los altares. A menudo, contienen un insecto transmisor de enfermedades. Se incluye las plantas cortadas en ramos.

: la ornamental como la murraya o jazmín naranja, usada para los altares. A menudo, contienen un insecto transmisor de enfermedades. Se incluye las plantas cortadas en ramos. Frutas : los cítricos como las naranjas, pomelos, mandarinas o limas dulces. También la guayaba, el mango o las granadas.

: los cítricos como las naranjas, pomelos, mandarinas o limas dulces. También la guayaba, el mango o las granadas. Otros: las plantas en macetas también están restringidas.

La conmemoración del Día de los Muertos presenta altares y ofrendas en los hogares y cementerios de EE.UU. Archivo

Las sanciones por ingresar productos prohibidos a EE.UU., según CBP

El subcomisionado interino de la agencia federal, John Modlin, emitió un mensaje a los pasajeros que viajen a EE.UU. por esta fecha especial. “Entendemos la profunda importancia cultural del Día de los Muertos y animamos a los viajeros a honrar sus tradiciones de forma responsable, familiarizándose con los artículos prohibidos antes de cruzar la frontera", expresó.

Así, instó a la población a declarar todos los productos agrícolas en los puertos fronterizos para prevenir complicaciones. No realizar este paso clave en importaciones personales puede derivar en multas desde 300 dólares y las comerciales de hasta US$250 mil.

Este paso se puede realizar al marcar “sí” en la pregunta número 11 del formulario de Declaración 6059B de la CBP. También se debe informar si se estuvo en una granja o en contacto con ganado.

“Siempre y cuando declare todos los productos agrícolas no enfrentará ninguna sanción, incluso si un inspector determina que esos artículos no pueden ingresar al país”, indicó la agencia.

La CBP detalló el listado de artículos prohibidos y permitidos en EE.UU. Archivo

Qué ítems están permitidos en EE.UU. por el Día de los Muertos

La CBP indicó que las rosas, claveles y otras flores sí pueden entrar en ese país tras someterse a una inspección. En tanto, advirtió que las plantas destinadas al cultivo necesitan contar con un permiso de admisión y que importar tierra desde México no está permitido.

Otros artículos como carnes, frutas, verduras, plantas, semillas, animales y productos vegetales y de origen animal deben declararse y ser inspeccionados y analizados por las autoridades para autorizar su ingreso al territorio norteamericano. Esto abarca tanto el equipaje facturado como el de mano o el trasladado en un vehículo.