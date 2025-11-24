La aerolínea de EE.UU. que lanza cuatro nuevas rutas: tramos desde US$29 y un pase de vuelos ilimitados

Frontier Airlines comunicó que a inicios de 2026 habilitará cuatro nuevos enlaces aéreos que conectarán siete aeropuertos en distintas regiones de Estados Unidos. La compañía detalló que el plan de crecimiento abarca puntos en Florida, Nueva Jersey, Illinois, Utah y Arizona, con el objetivo de ampliar las alternativas de movilidad a bajo costo.

Las nuevas rutas de Frontier Airlines en EE.UU.: fechas, aeropuertos y precios disponibles

De acuerdo con el comunicado oficial, el primer tramo entrará en operación el 21 de enero de 2026. Ese día comenzará el servicio entre el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el Aeropuerto Internacional de Orlando, con tres frecuencias semanales. Frontier informó que el precio de introducción será de US$39 para quienes adquieran boletos dentro del periodo promocional.

Para impulsar estas operaciones, la empresa ofrece vuelos con valores iniciales desde US$29, dependiendo del trayecto seleccionado Facebook Frontier Airlines

Un día después, el 22 de enero, se activará la conexión entre Salt Lake City y Tucson. Esa ruta tendrá dos vuelos por semana y se ofrecerá inicialmente por US$59. La empresa, caracterizada por su modelo de ultrabajo costo, señaló que este enlace forma parte de su estrategia para reforzar la presencia en el oeste del país norteamericano.

Las siguientes incorporaciones se pondrán en marcha el 13 de febrero de 2026. Ese día se abrirá el servicio entre el Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare, con tres viajes semanales y una tarifa de lanzamiento de US$49 por trayecto.

Paralelamente, se iniciará el itinerario entre Orlando y Pensacola, con dos frecuencias a la semana y boletos desde US$29. El precio de introducción estará disponible para compras realizadas antes de las 23.59 hs (hora del este) del 26 de noviembre de 2025. Las fechas válidas para viajar con estos valores abarcan del 21 de enero al 13 de abril de 2026, con algunas restricciones en semanas específicas.

La aerolínea confirmó que cada uno de estos servicios funcionará bajo el esquema de vuelos directos, sin escalas, y que su disponibilidad estará sujeta a las fechas establecidas en la campaña de oferta.

“Estas nuevas rutas ofrecerán a los consumidores conexiones más económicas en todo EE.UU. a partir de principios de 2026″, enfatizó Josh Flyr, vicepresidente de diseño de red y operaciones de Frontier Airlines, en el comunicado oficial.

La validez abarca viajes sin escalas en días específicos entre el 21 de enero y el 13 de abril de 2026 Facebook Frontier Airlines

Nuevos productos de Frontier Airlines: asientos mejorados y primera clase

En paralelo al anuncio de rutas, la aerolínea explicó que continuará con su proceso de renovación comercial bajo el concepto “Nueva Frontera”. Esta transformación incluye la introducción de UpFront Plus, una opción de asientos ubicado en las primeras dos filas del avión y que ofrece espacio ampliado entre pasajeros.

Frontier indicó que quienes contraten UpFront Plus tendrán garantizado un asiento pasillo o ventana, con la butaca central libre. Según la empresa, esta medida busca ofrecer una alternativa diferenciada dentro del esquema de tarifas ultrabajas.

La aerolínea también anticipó que, a principios de 2026, pondrá en marcha un servicio de primera clase. Este producto combinará espacio adicional y beneficios específicos.

El programa GoWild regresa con vuelos ilimitados hasta 2027

En conjunto con la expansión de rutas, Frontier lanzó una nueva edición del pase anual GoWild, válido para viajes entre 2026 y 2027. Este paquete tendrá un precio inicial de US$349 durante el periodo promocional, que se extenderá hasta el 2 de diciembre de 2025.

La empresa informó que, por tiempo limitado, quienes adquieran el pase podrán utilizarlo de inmediato, sin esperar el inicio formal del periodo estándar de viajes que comenzará en mayo de 2026. Esto añade cinco meses adicionales de vuelos ilimitados dentro de la red de Frontier.

El director comercial, Bobby Schroeter, señaló que este producto está dirigido a pasajeros que realizan múltiples viajes al año o a quienes buscan ampliar sus opciones de movilidad sin altos costos.

“Ya sea que busques el regalo perfecto o quieras darte el gusto de vivir aventuras sin límites, nuestro pase te ofrece la oportunidad de crear recuerdos inolvidables hasta 2027”, detalló en el comunicado oficial. La aerolínea destacó que el precio regular del pase es de US$599.

Frontier lanzó su pase anual GoWild con un precio promocional de US$349 frente al valor regular de US$599 Facebook Frontier Airlines

¿Cómo funciona el pase ilimitado de vuelos de Frontier Airlines?

El GoWild permite volar a más de 100 destinos en EE.UU., el Caribe y Latinoamérica, incluido Puerto Rico. Las reservas nacionales pueden realizarse desde el día previo a la salida, mientras que para rutas internacionales se permite planificar con diez días de anticipación.

Los titulares del pase pagan solo US$0,01 por boleto, más los impuestos y cargos aplicables. La aerolínea aclaró que el pase no incluye servicios adicionales como equipaje o selección de asiento, que deberán abonarse por separado.

Adicionalmente, el programa permite acumular millas por la compra de servicios adicionales y extiende la vigencia de millas existentes. Frontier recordó que los menores de 13 años deben ser inscritos por un adulto responsable y que el pase no es transferible.