La Casa Blanca convoca a los ejecutivos de las grandes petroleras para discutir sobre Venezuela

WASHINGTON.– El gobierno de Donald Trump planea reunirse con ejecutivos de petroleras estadounidenses a finales de esta semana para discutir la producción de petróleo en Venezuela en el nuevo escenario abierto por la captura de Nicolás Maduro, según confirmaron fuentes cercanas al asunto.

Las reuniones son cruciales para las esperanzas de Washington de conseguir que las principales petroleras de Estados Unidos regresen al país después de que el chavismo tomara el control hace dos décadas de las operaciones que lideraban los norteamericanos.

Las tres mayores petroleras estadounidenses –Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron– aún no han tenido ninguna conversación con el gobierno sobre la destitución de Maduro, según cuatro ejecutivos de la industria petrolera familiarizados con el asunto.

Trabajadores de la estatal venezolana PDVSA Shutterstock

Eso contradice las declaraciones de Trump durante el fin de semana de que ya había mantenido reuniones con “todas” las petroleras estadounidenses, tanto antes como desde la captura de Maduro. “Nadie en esas tres compañías ha tenido conversaciones con la Casa Blanca sobre operar en Venezuela, antes o después de la destitución hasta este momento”, dijo una de las fuentes.

Las próximas reuniones serán cruciales para las esperanzas del gobierno de impulsar la producción de crudo y las exportaciones de Venezuela, país miembro de la OPEP que cuenta con las mayores reservas del mundo y cuyos barriles pueden ser refinados por compañías estadounidenses especialmente diseñadas. Lograrlo requerirá años de trabajo y miles de millones de dólares de inversión.

No está claro qué ejecutivos asistirán a las reuniones, ni si las petroleras acudirán individual o colectivamente. La Casa Blanca no hizo comentarios sobre las reuniones, pero dijo que creía que la industria petrolera estadounidense estaba preparada para entrar en Venezuela.

“Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a hacer grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro", dijo Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.

Exxon podría regresar a Venezuela con masivas inversiones junto a las otras dos grandes petroleras norteamericanas

Exxon, Chevron y ConocoPhillips no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump le dijo a NBC News que podría subsidiar a las petroleras para que puedan reconstruir la infraestructura energética venezolana. Preguntado sobre si el gobierno había informado a alguna petrolera antes de la operación militar, Trump dijo: "No. Pero hemos estado hablando con el concepto de ‘¿qué pasaría si lo hiciéramos?’"

“Las compañías petroleras eran absolutamente conscientes de que estábamos pensando en hacer algo", dijo Trump. “Pero no les dijimos que íbamos a hacerlo”. Y añadió que era “demasiado pronto” para decir si había hablado personalmente con altos ejecutivos de las compañías. “Hablo con todo el mundo”, afirmó.

Citando una fuente anónima, CBS News dijo que se esperaba que los ejecutivos de las tres se reunieran el jueves con el secretario de Energía, Chris Wright.

Un ejecutivo de la industria petrolera dijo que las compañías serían reacias a hablar sobre posibles operaciones en Venezuela en reuniones grupales con la Casa Blanca, dadas las leyes antimonopolio que limitan las discusiones colectivas entre competidores sobre planes de inversión, plazos y niveles de producción.

Chevron larga en punta

Chevron ha sido el único gigante norteamericano operando en Venezuela en los últimos años. Y si bien de momento no tendría intenciones de aumentar el gasto y la producción, por temor a la falta de estabilidad, su tenaz permanencia podría darle una ventaja en este nuevo amanecer, dadas las condiciones favorables que Estados Unidos presiona por lograr con los herederos del poder de Maduro.

El invierno boreal pasado, Chevron parecía estar agotando su tiempo en Venezuela. Durante años, se las arregló para salir adelante gracias a exenciones a corto plazo de las políticas de sanciones estadounidenses. Luego, a finales de febrero, Trump anunció que bloquearía la producción de la compañía en Venezuela.

Michael Wirth, CEO de Chevron CERAWeek

Diez meses después, la situación era completamente diferente. Trump cambió de postura durante el verano, permitiendo que Chevron continuara operando en Venezuela. Ahora se encuentra en una posición privilegiada para beneficiarse de la caída de Maduro. Este notable cambio de rumbo se debe, según The New York Times, en parte a una campaña de lobby que incluyó varias conversaciones durante el año entre Trump y el CEO de Chevron, Mike Wirth.

Pero fue una gran apuesta de hace aproximadamente dos décadas la que diferenció a Chevron de otros productores estadounidenses en Venezuela. Hugo Chávez, entonces presidente del país, estaba nacionalizando partes de la industria petrolera venezolana, obligando a los inversores extranjeros a aceptar participaciones menores en proyectos sin compensarlos. Exxon, la mayor petrolera estadounidense, y ConocoPhillips se retiraron y han estado presentando, con poco éxito, miles de millones de dólares en reclamaciones contra Venezuela. Chevron vio una oportunidad.

Para Chevron, la razón para permanecer en Venezuela era simple, según Ali Moshiri, quien supervisaba las operaciones de la compañía en el país en ese momento. En virtud de un nuevo contrato en 2006, la compañía recibió una participación en un proyecto venezolano clave, en lugar de recibir un pago por producir petróleo allí, explicó Moshiri, quien era cercano a Chávez.

Chevron ha adoptado una visión a largo plazo en muchos países además de Venezuela, incluyendo Kazajistán, una nación de Asia Central con algunos de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, e Israel, donde la compañía está desarrollando dos grandes yacimientos de gas.

Mantener el rumbo en Venezuela podría ser beneficioso para Chevron de aún más maneras. Como la única petrolera occidental con autorización del gobierno estadounidense para exportar petróleo desde Venezuela, está posicionada, dadas las condiciones políticas adecuadas, para aumentar la producción más rápidamente que las empresas sin presencia en el país.

Sin embargo, cualquier aumento significativo en los flujos de petróleo desde Venezuela tomará años, además de miles de millones de dólares en inversiones. Por ahora, las sanciones estadounidenses siguen vigentes, al igual que la “cuarentena” impuesta a muchos de los buques petroleros utilizados para exportar el petróleo venezolano.

Agencias Reuters y ANSA, y diario The New York Times