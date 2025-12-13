La casa prefabricada que se vende en Amazon por menos de US$26.000: tiene dos pisos y es plegable
La casa tiene una estética moderna y puede configurarse hasta para seis habitaciones, con envío rápido
- 3 minutos de lectura'
Gracias al auge de las casas prefabricadas en Estados Unidos, Amazon continúa ampliando su oferta en este mercado. Entre los modelos más llamativos destaca ahora una mini casa modular de dos pisos, fabricada con materiales duraderos y diseñada para maximizar la entrada de luz natural, disponible por menos de 26.000 dólares.
Cuánto cuesta la casa prefabricada de dos pisos en Amazon
El modelo, vendido por la marca Generic, tiene un precio base de 25.692 dólares, el cual puede aumentar dependiendo del tamaño elegido y de las personalizaciones solicitadas, según la ficha del producto en Amazon.
Los clientes pueden solicitar asesoría gratuita tanto con especialistas de la marca como con personal de Amazon, quienes ayudan a definir la configuración más adecuada según las necesidades del comprador. El contacto se realiza directamente desde la publicación, mediante el botón de atención al cliente.
Cómo es la casa prefabricada de dos pisos por menos de 26.000 dólares
De acuerdo con la descripción del fabricante, la estructura utiliza acero galvanizado y paneles anticorrosión, lo que la hace resistente al desgaste y apta para diferentes condiciones climáticas. La vivienda es impermeable, ignífuga, antisísmica y resistente al óxido, lo que garantiza durabilidad y seguridad.
En su interior, la casa llega con instalaciones eléctricas y de plomería preinstaladas, listas para conectarse y funcionar. Además, cuenta con ventanas amplias de doble aislamiento, del piso al techo, que permiten una excelente iluminación natural. El sistema de ventilación y aislamiento mantiene temperaturas agradables tanto en invierno como en verano.
La planta baja incorpora:
- Una cocina compacta con estufa de dos quemadores, almacenamiento y encimera.
- Una sala de estar con espacio para sofá y mesa de centro.
- Un primer dormitorio, con baño completo en suite.
En el segundo nivel se ubica el segundo dormitorio, también con baño propio, y un balcón cubierto con iluminación empotrada, ideal para desayunos o cenas al aire libre.
Una casa que se adapta a las necesidades
De acuerdo con la descripción de la casa prefabricada en el sitio de Amazon, la mini casa es completamente personalizable, lo que permite adaptar características como el tipo de piso, estilo de las ventanas, baños, baños y hasta acabados, aunque esto tiene un costo extra.
De igual manera, se pueden añadir más habitaciones o dormitorios, cocinas o baños, hasta almacenamiento. Toda la casa se puede plegar, montar y desmontar varias veces, por lo que es fácil de transportar y ocupa poco espacio; es reutilizable y respetuosa con el medio ambiente, por lo que se puede usar para diferentes proyectos familiares o de negocio, para residencias personales, o de alojamiento temporal y estacional.
Esta versatilidad permite que se utilice en entornos urbanos, rurales o costeros sin comprometer la estabilidad o resistencia de la propiedad, así como su vida útil. Esto permite que se pueda convertir en una casa de campo, villa de jardín, cabina de vacaciones, dormitorio de construcción y vivienda de emergencia.
Si se busca algo similar, pero más económico, también está disponible una casa prefabricada de la misma marca Generic, por menos de 12.000 dólares, fabricada con contenedores de acero, y con la misma funcionalidad plegable que el modelo de dos pisos.
Otras noticias de Agenda EEUU
“Cold case” en Texas. Estudiantes de Criminología resolvieron un asesinato que ocurrió hace más de 30 años
Propuestas de campaña. ¿Pueden eliminarse las visas H-1B en Florida?
Impacto generalizado. Es abogado y revela cómo la iniciativa de ley de doble ciudadanía podría afectar a millones de estadounidenses
- 1
Cuál es el nivel de aprobación de Gavin Newsom para las elecciones de California 2026, según una nueva encuesta
- 2
“Liberty Head Proof”: qué buscar en esta moneda para poder venderla por US$200 mil
- 3
Cuánto tiempo debo calentar mi auto para evitar dañarlo en invierno: el dato clave para los conductores
- 4
Los demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparecen Trump y Clinton