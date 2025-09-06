La CBP anuncia el cierre de un paso fronterizo este día de septiembre

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) anunció el cierre de un paso fronterizo en Texas. El cese de actividades será temporal y se realizará el 11 de septiembre, para llevar a cao la Ceremonia de Conmemoración del 24 Aniversario en honor a las víctimas del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York.

Puente Juárez-Lincoln cerrará temporalmente: horarios y ruta alterna

La agencia informó en un comunicado de la suspensión temporal del tráfico vehicular en dirección norte y sur en el Puente Juárez-Lincoln la mañana del 11 de septiembre. A las 6.45 hs, los agentes no permitirán el paso de automóviles y de autobuses comerciales. Se espera que el cruce se reanude a las 8 hs.

La CBP detendrá temporalmente el tráfico vehicular en el Puente Juárez-Lincoln el próximo 11 de septiembre X (antes Twitter) @CBPSouthTexas

La CBP recomienda a los viajeros que hagan sus arreglos para cruzar antes de las 6.45 hs si planean utilizar el puente. Como ruta alternativa, el Puente Colombia-Solidaridad, ubicado en el municipio de Anáhuac, en el estado de Nuevo León, México, abrirá a las 6 hs para facilitar el acceso.

El Puente Internacional Juarez-Lincoln se localiza entre las ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México. Del lado americano, se conecta con la Avenida San Dario y el Boulevard Leandro Valle del lado mexicano.

Este puerto es para vehículos comerciales y no comerciales, ofrece servicio las 24 horas los siete días de la semana y es el segundo de los cuatro puentes internacionales que hay en la ciudad sede del condado Webb, por lo que también es conocido como Puente Laredo II.

CBP aconseja a los usuarios del paso fronterizo

La CBP también hizo un recordatorio al público de obtener y utilizar los documentos de viaje equipados con identificación por radiofrecuencia (RFID) y tenerlos disponibles al ingresar a través de los carriles de preparación designados, con el objetivo de agilizar el cruce y que los tiempos de espera sean menores.

Los viajeros pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera o descargar la aplicación BWT en su teléfono App Store

Para ayudar a quienes cruzan por los puntos de control fronterizo, la agencia lanzó la aplicación CBP BWT, que se puede descargar en un teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play, con la que es posible observar los periodos y el flujo de tráfico para tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Los tiempos de espera en la app se actualizan cada hora.

Ceremonia del Abrazo: el día que cierra el puente, año tras año

El Puente Juárez-Lincoln es conocido por ser la sede de la llamada Ceremonia del Abrazo, que se prepara cada año, en febrero, en el marco de las celebraciones del natalicio del expresidente George Washington. Ese día el paso de vehículos se suspende temporalmente.

En el evento están presentes autoridades de México y Estados Unidos, y tiene como objetivo conmemorar la unión de dos pueblos que, pese a estar separados por un río, representan una misma cultura.

La Ceremonia del Abrazo es una tradición de cientos de años CBP

Como parte de la ceremonia, se da el tradicional abrazo por parte de dos pequeños del lado estadounidense y dos niños del lado mexicano, quienes se encuentran a mitad de camino del puente. Después se hace un desfile.