Intentaron entrar a EE.UU. con 160 Rolex falsos por un valor de US$2,5 millones: así los descubrió la CBP

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Louisville, Estados Unidos, retuvieron esta semana un envío procedente de Taiwán para revisarlo detalladamente. En la inspección, descubrieron 160 relojes falsificados de la marca Rolex, con un valor de venta estimado de 2,5 millones de dólares.

El envío con 160 Rolex falsos que la CBP descubrió en Louisville

Asignados al puerto de entrada de Louisville, en Kentucky, los oficiales de la CBP frenaron el 17 de noviembre un envío que se dirigía a una residencia en Houston, Texas. Al realizar la inspección detallada, encontraron dentro del cargamento 160 relojes Rolex Just Date y los confiscaron por llevar las marcas registradas de la empresa.

Según describió la agencia en un comunicado, los artículos fueron considerados falsificados por los Centros de Excelencia y Experiencia de la CBP, los expertos en comercio.

“Nuestros agentes de la CBP trabajan diligentemente para proteger a las empresas legítimas, honestas y trabajadoras, identificando e interceptando estos artículos fraudulentos”, declaró LaFonda D. Sutton-Burke, Directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Chicago, en un comunicado oficial.

Otro caso de relojes falsificados: incautación de la CBP en Louisville

En el mismo lugar, durante una operación rutinaria, oficiales de la agencia de protección fronteriza decomisaron el 28 de octubre dos envíos con artículos de lujo falsificados procedentes de Hong Kong. En total, contenían 53 relojes apócrifos.

Una parte del cargamento iba dirigido a El Doral, en Florida. El resto tenía como destino Union City, Georgia. Ambos fueron inspeccionados por agentes y, posteriormente, confiscados por portar versiones no autorizadas de marcas registradas de Richard Mille, Rolex, Hublot, Cartier, Swarovski, G-Shock y Patek Philippe.

Los agentes de la CBP retuvieron piezas de lujo falsificadas por un valor de US$6 millones CBP - CBP

Al realizar la incautación, los relojes fueron entregados a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para su posterior evaluación. De haber sido auténticos, el precio de venta al público habría ascendido a US$6,6 millones.

En el comunicado, LaFonda D. Sutton-Burke enfatizó en los daños que provoca este tipo de contrabando: “El robo de propiedad intelectual amenaza la vitalidad económica de Estados Unidos y financia actividades delictivas y el crimen organizado”.

En números: incautaciones de la CBP de artículos de lujo en Estados Unidos

En el año fiscal 2025, la CBP decomisó casi 79 millones de artículos falsificados, según indica en su sitio web. Los productos habrían tenido un valor combinado de venta al público sugerido de más de US$7300 millones si hubieran sido auténticos.

Entre los artículos más decomisados ​​se encontraban prendas de vestir, aparatos electrónicos, juguetes y medicamentos falsificados.

En el año fiscal 2025, la CBP retuvo casi 79 millones de artículos falsificados Archivo

En general, China y Hong Kong son los dos principales países desde los que se envían los artículos falsificados. En el año fiscal 2024, las incautaciones procedentes de esos dos lugares representaron aproximadamente el 90% del total.

De acuerdo a las estadísticas, joyas, relojes, bolsos y carteras han formado parte durante los últimos tres años de los cargamentos más usuales que violaban los derechos de propiedad intelectual.

Consecuencias de la falsificación de artículos de lujo en EE.UU., según la CBP

La agencia remarcó que el robo de propiedad intelectual no es un delito sin víctimas. Además, señaló algunos de los productos falsificados más comunes que pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses, por estar fabricados con materiales de baja calidad o nocivos:

Medicamentos.

Perfumes y cosméticos.

Juguetes y disfraces infantiles.

Artículos de moda, joyería y lujo.

Componentes electrónicos y autopartes.

A su vez, la CBP subrayó que el peligro también reside en que, muchas veces, las ganancias ilícitas derivadas de la venta de artículos falsificados o sin licencia se utilizan para financiar una amplia gama de delitos.