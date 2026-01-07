La CBP retiene a una diputada mexicana de Morena cuando pretendía ingresar a California con casi US$50.000 sin declarar

Alejandra Ang Hernández, diputada local del partido Morena en el Congreso del Estado de Baja California, fue retenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el cruce fronterizo entre Mexicali y Calexico. La legisladora mexicana en funciones intentó ingresar a territorio estadounidense con una cantidad de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades migratorias.

La retención de la CBP en el cruce fronterizo entre México y EE.UU.

De acuerdo con Semanario Zeta, publicación periodística de Baja California, el incidente se registró en la garita de Calexico, uno de los principales puntos de cruce entre Baja California y California. La diputada viajaba en una camioneta GMC Yukon de color blanco cuando fue detenida para una inspección más detallada por parte de la CBP.

Durante la revisión del vehículo, los agentes encontraron dinero en efectivo distribuido en distintas áreas, tanto en la parte frontal como en la zona trasera. Este hallazgo activó los protocolos correspondientes, ya que la cantidad superaba el umbral que obliga a declarar el monto al momento de ingresar a EE.UU.

El reporte del medio local señala que Hernández tenía aproximadamente 800 mil pesos mexicanos (alrededor de US$45.000). La normativa estadounidense permite el ingreso de cualquier cantidad de dinero en efectivo, siempre y cuando se declare el monto si supera los US$10.000. La omisión de este requisito no constituye automáticamente un delito penal, pero sí da lugar a procedimientos administrativos.

Tras varias horas de retención, la legisladora fue autorizada a regresar a México. El dinero quedó bajo resguardo de las autoridades estadounidenses como parte del proceso en curso.

Qué dijo la legisladora mexicana retenida por la CBP en el cruce fronterizo

Luego del incidente, Alejandra Ang Hernández emitió un comunicado dirigido a la opinión pública y explicó que la situación se debió a un descuido humano. “Previo a cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo que se destinaría para la compra de un vehículo”, dijo.

Según su versión, los recursos son de origen personal y familiar. Señaló que provienen de ahorros acumulados a lo largo de varios años de trabajo, así como de la venta de un auto propiedad de ella y de su esposo.

“Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, aseguró. “Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, agregó.

La legisladora subrayó que no existe señalamiento penal en su contra y que el proceso se limita a una revisión administrativa. También aclaró que su visa no fue cancelada ni revocada como consecuencia del incidente.

“Mi compromiso es el de siempre: actuar con legalidad y transparencia”, finalizó.

La diputada mexicana no reveló el monto confiscado, pero aseguró que colaborará con la agencia estadounidense para esclarecer la procedencia del dinero Facebook Alejandra Ang

Comunicado oficial del Grupo Parlamentario de Baja California con respecto a la retención de Alejandra Ang Hernández

El incidente generó atención en el ámbito político de Baja California debido al cargo que desempeña Ang Hernández en el congreso local. La diputada preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, un órgano encargado de supervisar el uso de los recursos públicos en el estado.

Ante la situación, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Baja California emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la legisladora. Las diputadas y diputados del partido señalaron que se trata de un procedimiento administrativo derivado de un error humano, conforme a los protocolos de las autoridades migratorias estadounidenses.

“Reconocemos la trayectoria de la diputada Ang Hernández, tanto en el ámbito profesional como en el servicio público, y su disposición para atender cualquier requerimiento de la autoridad correspondiente”, señalaron. “Confiamos en que el proceso seguirá su curso y será aclarado. Evitemos la desinformación”, agregaron.

El grupo parlamentario destacó que estará pendiente de la resolución final.

El grupo parlamentario destacó la disposición de Ang Hernández para atender los requerimientos de la autoridad y manifestó su confianza en que el proceso será aclarado conforme avance la revisión Grupo Parlamentario Morena Baja California

Quién es Alejandra Ang Hernández

De acuerdo a su sitio web oficial, Alejandra María Ang Hernández es arquitecta de formación y diputada local en la XXV Legislatura del Congreso del estado de Baja California. Es originaria de Mexicali y forma parte de Morena desde los inicios del partido en la entidad.

En su trayectoria en el servicio público, se desempeñó como regidora del Ayuntamiento de Mexicali y como directora de Desarrollo Social Municipal. Dentro del Congreso local, además de presidir la Comisión de Fiscalización, participa en trabajos relacionados con desarrollo social, obras públicas y servicios municipales.

En el ámbito partidista, ocupa cargos internos en Morena, como consejera nacional en Baja California y secretaria de Arte y Cultura del comité municipal en Mexicali. También participa en tareas de organización electoral y en estructuras del partido a nivel local y nacional.