La comida tradicional de Luisiana para celebrar la Nochevieja y atraer la abundancia en el Año Nuevo

En el corazón de Luisiana, las festividades de Año Nuevo no solo se celebran con una rica cena, sino que también se viven como un ritual en el cual cada ingrediente tiene un propósito místico. Lejos de las comidas convencionales, las cocinas de la región buscan despedir el año con un plato emblemático que se consume para atraer la prosperidad y pedir abundancia en los meses venideros.

El platillo tradicional de Luisiana para atraer la prosperidad

La comida típica de Luisiana que se prepara en las fiestas de fin año para atraer la abundancia son los frijoles rojos con arroz. Este plato se sirve tradicionalmente los lunes y tiene su origen en las cocinas criollas de Nueva Orleans de los siglos XVIII y XIX, consignó TasteAtlas.

Los frijoles se suelen cocinar a fuego lento durante todo el día, y se agregan codillo de jamón y salchicha andouille. Se sirven con arroz caliente y a menudo se condimentan con salsa picante.

Por qué comer frijoles rojos y arroz en Nochevieja

Este plato típico de Luisiana simboliza prosperidad y buena suerte, especialmente al inicio del año, ya que combina la riqueza de los frijoles con la abundancia del arroz para nutrir cuerpo y espíritu, una costumbre extendida en rituales de Año Nuevo.

Los frijoles rojos con arroz son la comida perfecta para la mesa de fin de año (Instagram/@voodoobbq)

En muchas culturas, estos ingredientes simbolizan la suerte y la riqueza para el año que está por iniciar. El arroz y los frijoles son alimentos nutritivos y se utilizan en diversas preparaciones culinarias para atraer la buena fortuna, según Univision.

El arroz representa la fertilidad y el éxito económico. En las tradiciones de diciembre, se utiliza frecuentemente para atraer la fortuna, y se incorpora en recetas claves. Incluir arroz en el menú es la forma más efectiva de asegurar que la abundancia no falte en el hogar durante el ciclo que comienza.

Por otra parte, incluir frijoles en la mesa de Año Nuevo es una forma de invocar la estabilidad económica. Este alimento representa la confianza en un futuro seguro y próspero.

Los ingredientes de esta receta simbolizan la abundancia en Año Nuevo (Instagram/@voodoobbqcrestview)

En lo que respecta a los vegetales, se encuentra la “Santísima Trinidad” de Louisiana que se compone de cebolla, apio y pimiento para dar mayor sabor y energía. Mientras que el laurel se asocia a los deseos, y otros ingredientes como el comino, la pimienta y la canela permiten atraer la buena fortuna.

Receta paso a paso para preparar los frijoles rojos con arroz

Los frijoles rojos con arroz al estilo Luisiana son un platillo económico y que simboliza la abundancia. Esta receta del sitio Budget Bytes es práctica y sencilla.

Ingredientes:

1 libra (0,453 kilogramos) de frijoles rojos secos.

2 cucharadas de aceite de cocina.

14 onzas (0,397 kilogramos) de salchicha.

1 cebolla amarilla.

1 pimiento verde.

3 costillas de apio.

4 dientes de ajo.

2 cucharaditas de pimentón ahumado.

1 cucharadita de orégano seco.

1 cucharadita de tomillo seco.

1/2 cucharadita de ajo en polvo.

1/2 cucharadita de cebolla en polvo.

1/4 cucharadita de pimienta de cayena.

1/4 cucharadita de pimienta negra recién molida.

2 hojas de laurel.

6 tazas de agua.

1/4 taza de perejil picado.

1 cucharada de sal, o al gusto.

1,5 tazas de arroz blanco de grano largo, crudo.

3 cebollas verdes.

Preparación:

Lo primero que se debe hacer es dejar en remojo los frijoles la noche anterior. Luego, se debe cortar la salchicha en rodajas y colocarla junto con aceite en una olla grande para cocinar a fuego medio.

Cuando la salchicha esté dorada, se reserva en el refrigerador y se corta la cebolla, el pimiento y el apio en cuadritos; luego, se pica el ajo. Las verduras se saltean a fuego medio hasta que estén tiernas.

Se añade el pimentón ahumado, orégano, tomillo, ajo en polvo, la cebolla en polvo, cayena, pimienta negra y las hojas de laurel a la olla. Se debe remover y cocinar durante un minuto más.

Lo siguiente será escurrir y enjuagar los frijoles, agregarlos a la olla junto con 6 tazas de agua y remover para mezclar los ingredientes. Una vez que hierva, se debe dejar una hora en el fuego. Cuando los frijoles estén tiernos, se deben machacar y se debe esperar al fuego durante 30 minutos para que espese.

A continuación, se cocina el arroz y se deja reposar durante cinco minutos sin destapar. Una vez que los frijoles rojos estén espesos, se agrega la salchicha y el perejil fresco picado. También se debe colocar sal a su gusto y listo, ya se pueden servir los frijoles rojos en un tazón cubiertos con una cucharada de arroz.