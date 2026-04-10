La Corte Suprema rechaza intervenir y deja fuera a un candidato tras supuesta infiltración del Partido Republicano

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en el caso de Samuel Ronan, quien solicitó ser reincorporado a la boleta de las primarias del Partido Republicano en Ohio, que se llevarán a cabo el 5 de mayo. La decisión lo dejó fuera del proceso electoral por el distrito 15.

La candidatura de Samuel Ronan por el Partido Republicano quedó bloqueada tras la decisión de la Corte Suprema

El candidato, con antecedentes en estructuras del Partido Demócrata, había iniciado una campaña para disputar un escaño en el Congreso dentro del Partido Republicano con propuestas centradas en temas económicos, de salud y seguridad pública. Sin embargo, su postulación generó cuestionamientos sobre su afiliación.

Sam Ronan buscaba representar al distrito 15 de Ohio en el Congreso

La controversia comenzó con una objeción presentada por un votante ante la Junta Electoral del condado de Franklin. En ese planteo se incluyeron publicaciones y declaraciones del candidato como evidencia de una estrategia para competir en primarias republicanas sin adherir a ese partido.

Según los registros retomados por Courthouse News Service, Ronan habría expresado la intención de promover postulaciones con perfil progresista dentro de distritos con mayoría conservadora.

“Ronan declaró ser ‘miembro del Partido Republicano’ y que, de ser elegido, ‘apoyaría y respetaría los principios enunciados por el Partido Republicano’. Pero incluso después de firmar este formulario, el candidato siguió promoviendo su idea de que los demócratas como él deberían competir en las primarias contra los republicanos para ‘abrirse camino’”, dijo el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose.

A partir de esa presentación, LaRose ordenó retirar su nombre de la papeleta. “Falsificar la declaración de candidatura electoral es un delito grave de quinto grado”, agregó, según lo retomado por Courthouse News Service.

Ronan presentó una demanda federal alegando que se violaron sus derechos de la Primera Enmienda al usar su discurso político en su contra Facebook Sam Ronan

La respuesta de Samuel Ronan tras quedar excluido de las primarias republicanas en Ohio

Tras su exclusión, el aspirante inició una demanda en tribunales federales. En su planteo sostuvo que la decisión vulneraba derechos vinculados a la libertad de expresión.

“Concluyeron que sus declaraciones anteriores sobre diversos temas políticos eran incompatibles con los principios republicanos y que, por lo tanto, debió haber mentido cuando juró bajo juramento ser republicano y tener la intención de acatar dichos principios. Pero Ronan no mintió”, se indicó en la demanda.

La jueza federal a cargo del caso, Sarah D. Morrison, rechazó ese argumento. Determinó que la protección constitucional no se extiende a declaraciones realizadas bajo juramento cuando se detecta inconsistencia con los hechos presentados en la candidatura.

“Si bien Ohio permite a los candidatos cambiar legalmente su afiliación política, los funcionarios electorales no están obligados a ignorar las declaraciones públicas de un candidato que contradigan directamente su juramento”, señaló, según New York Post. Este criterio fue ratificado en instancias posteriores antes de llegar al máximo tribunal.

Ronan sostuvo que su postulación no implicaba una estrategia irregular. “No es ilegal. No está mal. Es lo que innumerables políticos, incluidos Ronald Reagan, Donald Trump y cientos de otros, han hecho antes”, aseguró.

También indicó que su intención era trasladar propuestas vinculadas a la clase trabajadora a otro espacio político. Según su planteo, ese enfoque no contradecía su inscripción como candidato en las primarias republicanas.

La Corte Suprema bloqueó su participación en las primarias republicanas Rahmat Gul - FR172204 AP

El alcance del fallo y las consecuencias electorales

Su equipo legal cuestionó el proceso de impugnación y señaló posibles conflictos de interés en la composición de la junta electoral que analizó el caso.

“Estamos decepcionados. Se le ha permitido al oponente de Ronan, Mike Carey, sabotear subrepticiamente su acceso a las urnas, reclutando secretamente al Partido Republicano de Ohio para protestar contra él”, dijo Mark Brown, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Capital que representa al exprecandidato.

Estos planteos no modificaron las decisiones judiciales finales. Posteriormente, la resolución de la Corte Suprema rechazó la solicitud de medida cautelar pendiente de apelación.

“Se deniega la solicitud de medida cautelar pendiente de apelación presentada ante el Juez Kavanaugh y remitida por este a la Corte”, se detalló en el documento oficial.

De esta manera, el candidato no podrá participar en la contienda interna del Partido Republicano en Ohio prevista para el 5 de mayo.