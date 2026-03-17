Por qué habrá segunda vuelta en las primarias de Texas: cuándo es y qué cargos se disputan

Las elecciones primarias en Texas, celebradas el 3 de marzo pasado, tendrán una segunda vuelta el 26 de mayo entre el senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Ninguno de los dos candidatos superó el 50% necesario para obtener la nominación, en una contienda electoral reñida para el cargo de senador. No obstante, el respaldo de Donald Trump podría definir al próximo representante en noviembre.

Cuándo es la segunda vuelta en las elecciones primarias de Texas

Como lo define el sitio web oficial de la secretaria de Estado, Jane Nelson, la segunda vuelta se llevará a cabo el 26 de mayo en Texas. En la interna republicana por el Senado federal, los dos aspirantes con mayor intención de voto, el fiscal general Ken Paxton y el senador John Cornyn, no consiguieron superar el umbral del 50% de los sufragios.

John Cornyn enfrentará a Ken Paxton nuevamente el 26 de mayo con el objetivo de imponerse en la carrera al Senado Canva

Con este escenario, ambos deberán volver a competir en las urnas en mayo. El costoso enfrentamiento marca una división y refleja una incapacidad del Partido Republicano para unificar su candidatura en esta crucial carrera.

Uno de los factores más determinantes en la carrera al Senado podría ser la influencia de Trump. Si el presidente decide respaldar a un candidato, es probable que la contienda tenga un favorito. Por el momento, no se manifestó al respecto, en tanto Paxton cuenta con el apoyo del gobernador Greg Abbott, uno de sus principales aliados en el estado.

En 2021, Cornyn tuvo un intercambio conflictivo con Trump, a quien calificó de “imprudente” por sus declaraciones durante los disturbios del 6 de enero de 2021. Por su parte, el actual presidente lo llamó “republicano solo de nombre” y lo criticó por trabajar en paquetes legislativos bipartidistas.

A su vez, pese a que este conflictivo contexto suscita esperanza en los demócratas, es importante remarcar que el partido no gana una carrera estatal en Texas desde los años 1990. No obstante, la situación despierta esperanzas al considerar que este año se impusieron en la carrera al Senado estatal en Fort Worth, un territorio históricamente controlado por los republicanos.

Segunda vuelta en las primarias de Texas: los perfiles de Paxton y Cornyn

El 27 de mayo, los dos candidatos más votados para el cargo en el Senado se enfrentarán en la segunda vuelta, y ambos tienen un largo trayecto en la política:

Ken Paxton :

: Mano derecha de Abbott con más de diez años como procurador general del Estado de la Estrella Solitaria, estudió psicología y derecho en la Universidad Baylor y la Universidad de Virginia respectivamente. Por más de una década se desempeñó como abogado en distintos puestos y tuvo su propio estudio legal durante 14 años.

con más de diez años como procurador general del Estado de la Estrella Solitaria, estudió psicología y derecho en la Universidad Baylor y la Universidad de Virginia respectivamente. Por más de una década se desempeñó como abogado en distintos puestos y tuvo su propio estudio legal durante 14 años.

En 2002, fue elegido para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes de Texas. Diez años después, en 2012, fue votado para ser senador estatal.



Desde 2014 ocupa el puesto de fiscal general , en donde tomó serias medidas respecto a la inmigración ilegal.

, en donde tomó serias medidas respecto a la inmigración ilegal. John Cornyn :

: Se licenció en Periodismo por la Trinity University de San Antonio en 1973 y se graduó en Derecho en la Facultad de Derecho de St. Mary en 1977.

por la Trinity University de San Antonio en 1973 y en la Facultad de Derecho de St. Mary en 1977.

En 2002, fue elegido senador por primera vez; actualmente cumple su cuarto mandato y busca un quinto periodo.

por primera vez; actualmente cumple su cuarto mandato y

Desde 2013 hasta 2019, fue elegido por sus colegas para desempeñar el cargo de Republican Whip, el segundo de mayor rango en la Conferencia Republicana del Senado. Fue juez de distrito, miembro del Tribunal Supremo de Texas y fiscal general antes de ocupar el cargo.

La carrera por la nominación republicana al Senado representa una incapacidad para definir al candidato dentro del partido Archivo

Resultados de las elecciones primarias en Texas

Al margen de la carrera por el Senado, las elecciones primarias en Texas sí mostraron ganadores. Por el Partido Republicano, el actual gobernador afianzó su liderazgo político al obtener un impresionante 81,8% de los votos. Este porcentaje se alcanzó con el 93% de las mesas ya escrutadas.

Desde el lado demócrata, Gina Hinojosa se consolidó como la principal referente para competir en las elecciones generales de noviembre. La dirigente de raíces latinas consiguió asegurar un 59% de los sufragios, con el 90% de las mesas ya contabilizadas.

Hinojosa apunta contra Abbott por el sistema educativo del estado

En cuanto al Senado, James Talarico obtuvo la nominación demócrata. El exprofesor presbiteriano se impuso ante Jasmine Crockett en su interna.

Asimismo, Kelly Hancock, candidata que contaba con el respaldo explícito de Abbott, perdió el puesto de contralor ante Don Huffines, quien fue apoyado por Trump.