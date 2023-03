La cruda realidad de los niños migrantes que trabajan en pésimas condiciones en Estados Unidos

escuchar

La migración es un proceso arduo y complejo que incide en la vida de quien decide o se ve forzado a abandonar su país, así como en la nación que lo recibe. Desde hace décadas, Estados Unidos recibe millones de personas, que atraviesan las fronteras de forma legal e ilegal, para intentar construir una nueva vida. Al ser un tema de discusión constante dentro de la política interna, recientemente, el gobierno anunció que creará una comisión de trabajo para combatir la explotación laboral de migrantes menores de edad.

Se trata de una situación que puso, nuevamente, en tela de juicio a la administración de Joe Biden. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos informó que casi 4000 niños migrantes fueron explotados laboralmente en este país el año pasado, lo que se traduce en un aumento del 69% desde 2018, según consignó Univision. Como respuesta ante la situación, el gobierno de Biden anunció que tomaría medidas más duras para enfrentar este tipo de explotación laboral.

No obstante, fue luego de una investigación hecha por The New York Times que la situación se puso aún más en evidencia. De acuerdo con esta, se entrevistó a más de 100 niños migrantes distribuidos entre Alabama, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Dakota del Sur y Virginia, que se dedicaban a lavar platos, repartir comida, lavar sábanas de hotel, construir casas, confeccionar prendas de vestir e incluso hasta fabricar piezas de vehículos.

Un menor migrante fotografiado por inspectores laborales mientras limpiaba el piso de una procesadora de carne en Grand Island, Nebraska, Estados Unidos Departamento del Trabajo de Estados Unidos

Muchas de las actividades que estos jóvenes desempeñaban se hacían a la noche, lejos del ojo de la mayor parte de los demás trabajadores de las diferentes empresas. La necesidad es real y pone en evidencia una situación que se agravó por la pandemia por Covid-19 a partir de 2020. Millones de niños viajan a Estados Unidos, muchas veces solos, en búsqueda de un trabajo que les permita ganar algunos dólares para sobrevivir, y el resto del pago lo envían a sus familias en sus países de origen.

La pandemia, que avanzó durante la administración de Donald Trump y continuó con la de Biden, aumentó la necesidad de las personas, sobre todo en países de Centroamérica y algunos de América del Sur, de abandonar sus naciones con rumbo a Estados Unidos, que para muchos todavía es sinónimo de tierra de oportunidades.

Luego de cruzar la frontera, legal o no, por medio de coyotes o entregándose a las autoridades para luego ser liberados, la misión de estos chicos es conseguir un trabajo lo más rápido posible y comenzar a producir dinero. La escuela no forma parte de las prioridades de este grupo de migrantes cuando impera satisfacer el hambre de sus familiares.

Un joven fue fotografiado mientras limpiaba el piso de una procesadora de carne en Grand Island, Nebraska, Estados Unidos Departamento del Trabajo de Estados Unidos

En 2017, las autoridades iniciaron una investigación en una fábrica procesadora de carne en Grand Island, Nebraska, donde se sospechaba que trabajaban chicos. A mediados del año pasado, el Departamento de Trabajo abrió una investigación para vigilar a los trabajadores que llegaban cada noche a limpiar los pisos cubiertos de sangre y recoger restos de animales que habían quedado atrapados debajo de las máquinas.

El caso fue a juicio y a mediados de febrero de este año, la Justicia estatal resolvió sancionar a la empresa con el pago de una multa de 1,5 millones de dólares por emplear a poco más de 100 jóvenes, de entre 13 y 17 años, para limpiar procesadoras de carne no solo en Nebraska, sino en ocho estados en total.

De acuerdo con la investigación de The New York Times, algunas compañías cuyos productos fueron hechos con trabajo infantil son Ben & Jerry’s, Fruit of the Loom, Ford, General Motors, Walmart, Whole Foods y Target.

LA NACION