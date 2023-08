escuchar

Un juez federal de Estados Unidos denegó el pedido de la Unión Americana de Libertades Civiles de bloquear la nueva ley que prohíbe a los ciudadanos de China y de ciertos países comprar propiedades en algunas zonas de Florida.

El letrado que rechazó la solicitud del grupo representante de ciudadanos chinos residentes en el Estado del Sol, Allen Winsor, fue designado por el expresidente Donald Trump. La ley aprobada esta primavera boreal tiene efecto en las propiedades que están a menos de 16 kilómetros de instalaciones militares, así como de otras “infraestructuras críticas”. También se incluye a los nacionales de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte.

Los ciudadanos chinos estarán restringidos para comprar propiedades en Florida Unsplash

No obstante, los ciudadanos provenientes de China y quienes les vendan propiedades y no se ajusten a estas restricciones tienen las sanciones más duras. La parte controvertida se centra específicamente en las personas procedentes de la nación asiática que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes en Estados Unidos.

El juez de distrito rechazó el pedido de cuatro inmigrantes chinos y una firma inmobiliaria de poner una medida cautelar mientras el caso sigue su curso en los tribunales. Con esta decisión, que plasmó en un documento de 51 páginas, el legista rechazó incluso los intentos de la administración Biden de bloquear esta ley promovida por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Sus razones para denegar el bloqueo

Winsor señaló que quienes desafían la ley no demostraron que pueden ganar el caso ni probaron que la Legislatura discriminó intencionalmente a los ciudadanos chinos al aprobar las restricciones. Asimismo, agregó que la medida estaba redactada de tal forma que “se aplicaría a una persona de ascendencia china domiciliada en China del mismo modo que se aplicaría a una persona no descendiente de chinos domiciliada en China. Y su aplicación nunca giraría en torno a la raza de una persona”, citó Politico.

Ron DeSantis celebró la aplicación de la ley @GovRonDeSantis

Cuando firmó la medida, DeSantis aseguró que el Partido Comunista Chino era la mayor amenaza geopolítica de EE.UU. No obstante, el Departamento de Justicia de ese país intervino a finales de junio y afirmó que esta ley violaba la legislación federal y la Constitución. En su postura, defendió que “estas disposiciones ilegales causarán graves daños a las personas por su origen nacional y contravienen las leyes federales de derechos civiles, socavan los derechos constitucionales y no promueven el objetivo del estado de aumentar la seguridad pública”.

Por su parte, quienes impugnaron la ley manifestaron que apelarán el fallo de Winsor. A su vez, el gobernador republicano DeSantis reaccionó en sus redes sociales: “Florida seguirá luchando contra la influencia del Partido Comunista Chino en nuestro estado.”

¿Cuáles son las restricciones para los ciudadanos chinos en Florida?

Este caso se centra en una parte de la ley en la que se impide que las personas “domiciliadas” en China puedan comprar propiedades en Florida, con excepciones. Se les permitiría adquirir una vivienda si está a 16 kilómetros de bases militares y tienen visados no turísticos. Tres de los denunciantes se encuentran en EE.UU. con visado, mientras que uno de ellos solicita asilo, informó CBS News. Además, no forman parte del gobierno chino ni son miembros del Partido Comunista, reveló el Departamento de Justicia estadounidense en junio.

