La despidieron de su trabajo sin razón y ella lo contó llorando desconsoladamente en un video que en minutos se volvió viral

Las malas experiencias laborales se han vuelto un tópico de moda en TikTok, donde los usuarios se han animado a contar sus peores anécdotas, y también ha servido como espacio para nuevas tendencias como la llamado “renuncia silenciosa” (quiet quitting), que implica no hacer más que lo estrictamente necesario para conservar el empleo

Esta vez fue una joven tiktoker la que compartió una amarga historia laboral que terminó con su despido.

Con el rostro desencajado y lágrimas en los ojos, Shelby se mostró desconsolada después de que su jefe la despidiera del trabajo sin explicarle los motivos. Lo peor es que esta historia se suma a otras malas experiencias en su trayectoria laboral. “Este es el tercer trabajo por el que me he esforzado al máximo y hasta dejé que me maltraten, ¿para qué? Para que me despidan...”, relató.

Una joven contó cómo fue que la despidieron sin explicación

De acuerdo con su testimonio, llegó temprano a su lugar traba y ahí nomás fue sorprendida por una su jefe: “Oye, Shelby, ¿tienes un segundo para hablar?”, fue la pregunta que recibió. La reunión fue breve y allí su superior le dijo: “Creo que deberíamos tomar caminos distintos”. Shelby no entendió el contexto de la decisión y pese a que lo cuestionó sobre los motivos, no recibió una respuesta.

La parte más triste es que el gerente no la dejó terminar la semana laboral y menos, el turno de ese día. “Así que lo único que pude hacer fue llorar y, luego, comerme mis sentimientos”, dijo desde su auto poco después de haber sido despedida.

Los usuarios de TikTok le mostraron que no está sola en esta difícil situación que han vivido muchas personas y la reconfortaron: “Shelby, no pierdas tu tiempo llorando por un trabajo que no usará ese tiempo en ti. Tú eres mejor que ellos”. Otros le sugirieron que buscara la ayuda de un abogado porque el despido injustificado no es legal.

La usuaria de TikTok dio la vuelta a la página y está en busca de un nuevo empleo

Pero otras personas comenzaron a dudar de su versión debido al historial en sus trabajos pasados. “Hay tres lados de la historia. La tuya, la de ellos y la verdad. ¿Podemos escuchar la de tu empleador, por favor?”, le escribió un usuario que para colmo agregó: “Tres veces hace que parezca que algo estás haciendo mal. No los empleadores”.

En su siguiente clip, Shelby contó que menos de 24 horas después de su despido consiguió una entrevista de trabajo en una concesionaria de autos de lujo. Pero se encontraba preocupada porque seguramente tendría que cubrirse sus tatuajes con ropa larga y también quitarse la perforación de la nariz: “Realmente quiero el trabajo”, dijo. Pese a la curiosidad de seguidores por saber si obtuvo el empleo, ella no ha actualizado la información.

Shelby dijo estar impactada por el nivel de alcance que logró el video en el que llora por su despido: “¿Les parece entretenida mi miseria? Porque si es así, haré más videos de mí en la miseria”, dijo en tono burlón. En menos de una semana el clip ha superado los 2 millones de reproducciones y tiene más de 143.000 likes.

