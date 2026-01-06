Volantazo de los legisladores republicanos de Florida: de impulsar a Machado a respaldar el plan de Trump para Venezuela

Luego de la captura de Nicolás Maduro y el último giro en el discurso público de Donald Trump sobre quién debería ser presidente de Venezuela, los legisladores republicanos coincidieron con ese cambio. Después de defender la victoria de Edmundo González Urrutia como mandatario por las elecciones de 2024, ahora el ala republicana de Estados Unidos quiere esperar a realizar nuevos comicios.

Congresistas republicanos de Florida apoyaron a Edmundo González Urrutia y cambiaron su discurso

El cambio en la línea argumentativa se destaca en el caso de los legisladores del área de Miami, dado que el bloque congresional del sur de Florida es la zona con mayor cantidad de venezolanos en el país norteamericano.

María Elvira Salazar coincidió con el cambio argumentativo de Trump y dijo que hay que realizar nuevas elecciones en Venezuela Archivo

Según entrevistas que obtuvo Miami Herald, dos casos notorios de esta nueva mirada son los de los representantes María Elvira Salazar y Carlos Giménez. En el primer caso, la republicana defendió las críticas de Trump a María Corina Machado, quien durante los últimos meses se había erigido como la líder opositora.

“Lo que básicamente estaba diciendo es que las fuerzas de oposición no han podido operar realmente dentro del país”, expresó en diálogo con el medio. Por eso, Salazar consideró que EE.UU. debe “ayudarlos a levantarse, a ponerse de pie y a gobernar” Venezuela.

Según su mirada, deben realizarse nuevas elecciones, en donde considera que Machado ganará sin problemas. En esa misma línea opinó Giménez, quien dijo que las elecciones de 2024 ya quedaron atrás en el tiempo como muestra de la voluntad popular.

“Ahora tenemos una nueva realidad. Tengamos elecciones democráticas libres, sin impedimentos sobre quiénes serán los candidatos, y luego veamos a quién elige el pueblo venezolano”, manifestó.

Esta opinión de Giménez contrasta con lo que había opinado durante la madrugada del sábado 3 de enero, minutos después de que Trump comunicó la captura de Maduro.

Giménez pidió nuevas elecciones en Venezuela, aunque el sábado había opinado distinto AP/Captura

Mediante su cuenta de X, el congresista había pedido que se respeten los resultados de 2024: “El pueblo venezolano eligió a Edmundo y a María Corina Machado. Es hora de hacer valer el resultado y optar por la Venezuela libre, la de todos”.

Trump apoya un gobierno de transición en Venezuela con Delcy Rodríguez al frente

De acuerdo con The New York Times, ya antes de ordenar la intervención el presidente estadounidense veía con buenos ojos trabajar con la vicepresidenta de Maduro.

Según la visión de funcionarios que le presentaron la idea a Trump, Rodríguez mostró una buena tarea en la gestión de la industria petrolera y le aseguraron al republicano que favorecería la protección de inversiones estadounidenses en tierras venezolanas.

Además, el medio también agrega que Trump nunca tuvo demasiada simpatía por Machado. En ese contexto, Delcy parece tener el apoyo estadounidense para mantenerse en el cargo hasta unas eventuales elecciones, que todavía no tienen una fecha definida.

Donald Trump apoya un gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela [e]Presidency of Venezuela� - XinHua�

Las declaraciones de Trump sobre Machado

La elección de Delcy Rodríguez por parte de EE.UU. acompañó a una declaración del presidente norteamericano el último fin de semana. En la conferencia de prensa que realizó desde su complejo en Mar-a-Lago, Trump habló sobre Machado.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto", expresó.