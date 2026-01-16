“Un fracaso”: una nueva encuesta revela qué opinan los estadounidenses del primer año de mandato de Trump

Una encuesta reciente sobre cómo se desarrolló el primer año de mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos dejó números desfavorables para el republicano. El sondeo evaluó las opiniones de estadounidenses sobre la gestión en general y también acerca de temas específicos. Este informe se suma a otros análisis que también presentaron una mayoría que desaprueba al mandatario.

Casi 6 de cada 10 encuestados calificaron como un “fracaso” el primer año de Trump

La encuesta es de CNN y fue realizada por SSRS finds. Contó con la participación de 1209 adultos y tiene un margen de error de +/- 3,1 puntos porcentuales.

El 58% de los encuestados consideró que el primer año de gestión de Donald Trump fue un fracaso Ryan Sun - FR172110 AP

Entre otras cuestiones, se les consultó a los participantes sobre cuál era su visión con respecto al primer año de gestión del segundo mandato de Trump, que se cumple en estos días. Ante esa pregunta, los datos arrojaron que:

El 58% calificó este tramo del gobierno como un fracaso .

calificó este tramo del gobierno como un . En cambio, el 42% consideró que fue un éxito.

Además, la diferencia es más amplia en la opinión del republicano como figura. Con respecto a él, hubo un 61% que lo desaprueba y un 39% que lo aprueba en su labor como presidente, en porcentajes similares a los que arrojaron otros sondeos que también indagaron en este ítem.

En cuanto a las mayores virtudes de Trump, quienes aprobaron su gestión destacaron el control de la inmigración y las fronteras (26%), la economía (11%) y el hecho de que cumple sus promesas (9%).

Por otro lado, entre quienes lo desaprobaron, resaltaron las razones de temperamento y comportamiento personal (35%), preocupaciones sobre la democracia y el uso excesivo de poder (25%), y sus políticas de inmigración/deportación (14%).

Además de Trump, la encuesta también midió la aprobación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance Evan Vucci - AP

El sondeo también midió la imagen del vicepresidente republicano, J.D. Vance, quien recibió un 58% de desaprobación y 41% de aprobación.

Cuál fue el desempeño de Trump en los temas más importantes

Quienes participaron en la encuesta aseguraron que los temas que más preocupan son: economía y costo de vida (42%), el estado de la democracia en EE.UU. (22%) e inmigración (15%).

En lo que respecta al ítem económico, hay una desaprobación del 61%. Además, 55% cree que las políticas de Trump empeoraron activamente la situación. En inmigración los números son un poco más positivos, con un 42% de apoyo, aunque el 52% considera que “fue demasiado lejos”.

Trump obtuvo un nivel elevado de desaprobación en su manejo de la economía Julia Demaree Nikhinson - AP

Aunque no se preguntó en particular por la democracia, sí fue nombrada por el 25% de quienes valoran negativamente al presidente como el motivo principal para su rechazo.

Otra encuesta preocupa a Trump: desaprobación en casi 6 de cada 10 participantes

En la misma línea del sondeo reciente, una encuesta del Associated Press–NORC Center for Public Affairs Research (AP-NORC) realizada entre el 8 y el 11 de enero de 2026 presentó una desaprobación elevada para el presidente republicano.

De acuerdo con lo que se le consultó a 1203 adultos, un 59% rechazan la gestión de Trump en este primer año de su segundo mandato. Además, el 61% no está de acuerdo con sus políticas migratorias y el 62% no está conforme con el manejo de la economía.