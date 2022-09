La entrenadora de Anto Roccuzzo revela los mitos del fitness que “solía creer”: “Todas caímos”

Antonela Roccuzzo, con más de 20 millones de seguidores en Instagram, es admirada por su disciplina con el ejercicio y en buena parte es responsabilidad de su famosa entrenadora Silvana Araujo, quien es influencer de fitness en las redes sociales. Hace poco más de un año, gracias a una publicación en las historias de Anto, sus seguidores descubrieron quién la guía en el trabajo físico. Además, poco después se supo que también entrena a Sofía Calzetti, esposa del “Kun” Agüero.

Pero Silvy Araujo, como también es conocida, no solo es famosa por su vínculo con las esposas de los futbolistas. En 2021 fue destacada por la revista Forbes como una de las 10 influencers de fitness mejor cotizadas en Colombia y consiguió la séptima posición junto a otras creadoras de contenido como las venezolanas Sascha Fitness, Ariana James, además de las locales Estefanía Borge y Tatiana Ussa Girardi.

La entrenadora de Anto Roccuzzo revela los mitos del fitness que “solía creer”

El contenido de Araujo en su cuenta de Instagram está enfocado en ofrecer tips de alimentación balanceada y ejercicio para contribuir con la actividad física de las mujeres. En una de sus últimas publicaciones, compartió un clip dedicado a la desmitificación de varias creencias sobre el ejercicio: “¿Cuál de todas has creído?”, preguntó al pie del reel.

Así enumera Silvy Araujo lo que considera “mentiras”: “Si no te duelen los músculos después de entrenar, no es efectivo”, “si aprietas los glúteos de arriba, trabajas más gluteos”, “solo puedes aumentar masa muscular, si te mantienes entre 8-12 repeticiones”, “para perder peso hay que sudar”, “la grasa se convierte en músculo”, “es mejor entrenar en la mañana”. El video resumió su experiencia y abrió la puerta a las reacciones, principalmente de sus seguidoras: “todas caímos”, “como olvidar el no pain, no gain”, “me dijeron esa y más mentiras”.

Silvana Araujo tiene 28 años, es originaria de Cartagena y tiene formación en Psicología, además de ser coach de estilo de vida saludable y de acondicionamiento físico. Actualmente tiene casi 2.000.00 de seguidores en Instagram, pero además cuenta con una plataforma de ejercicio personalizado por suscripción llamada “SilBe”, la cual, de acuerdo con Forbes, atrajo a alrededor de 5000 personas en Colombia y Estados Unidos en su semana de lanzamiento.

La rosarina realiza una rutina de cuádriceps y glúteos diseñada por su entrenadora Silvy Araujo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Dicha revista destaca que la influencer fitness cobra entre 5 y 13 millones de pesos colombianos (de 1133 a 3000 dólares) por publicación en Instagram dependiendo del formato, post fijo, historias, reels o lives. Además, hace énfasis en cómo el encierro por la pandemia favoreció el crecimiento de su negocio.

La plataforma SilBe promete acceso ilimitado a rutinas con diferente duración, soporte vía Whatsapp para resolver dudas, contenido exclusivo y guías nutricionales. La suscripción anual tiene un costo de 300 dólares, la mensual está en 180 y la semanal en 40 dólares.

“Somos una comunidad en la que muchas personas encuentran apoyo y motivación para alcanzar su mejor versión. Y si soy honesta, esto fue lo que siempre soñé, cambiar vidas”, escribió en Instagram sobre este emprendimiento que la ha impulsado en la comunidad del fitness dentro y fuera de su país.