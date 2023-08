escuchar

El pasado 23 de julio, el director de la policía de Miami-Dade, Alfredo “Freddy” Ramírez, intentó quitarse la vida tras asistir a la conferencia de verano de la Asociación de Sheriffs de Florida, en Tampa. Su esposa lo salvó al jalarle el brazo, de acuerdo con un comunicado de la familia compartido este lunes sobre el tiroteo y los acontecimientos que condujeron a él.

A través de un mensaje emitido por el abogado Kendall Coffey, en Fox News Digital, los Ramírez hicieron una declaración conjunta en la que expresaron su agradecimiento por los mensajes de apoyo. “Tras los eventos seriamente perturbadores y confusos por los que pasaron, durante el viaje de vuelta a casa, con ambos todavía desconcertados y angustiados. Jody pudo tirar del brazo de su esposo a fin de que la herida resultante fuera seria, pero no fatal. Ella salvó la vida de Freddy”, dicta el comunicado.

Alfredo "Freddy" Ramírez continúa hospitalizado tras el incidente en Tampa Facebook/Freddy Ramirez for Sheriff

La pareja abordó lo que ambos consideraron “información errónea perjudicial e hiriente” sobre los hechos. Jody subrayó “que en ningún momento hubo un indicio de agresión física entre ambos. Tampoco existe la más mínima prueba de tal contacto, ni por parte de ella, ni de un testigo, ni de ninguna de las diversas cámaras de seguridad que funcionan en todo el hotel”.

Asimismo, ambos señalaron que la “temeraria acusación de que (Freddy) sacó su pistola antes de marcharse del hotel esa noche es falsa y no está respaldada ni por testigos ni por las cámaras”. La Policía de Tampa respondió a un altercado inicial ese mismo día. Esposaron a Ramírez tras recibir informes de que un hombre se había apuntado en la cabeza con una pistola. Horas más tarde y tras quedar en libertad, el jefe de la policía intentó quitarse la vida mientras conducía con su esposa en una autopista de Tampa.

En el comunicado se destacó que Ramírez y su esposa quedaron “impactados” ante la presencia de los agentes en su habitación de hotel. “Fue aún más impactante que Freddy fuera esposado. Es evidente que ser esposado es un evento profundamente perturbador para cualquiera que lo experimente. Especialmente para un distinguido líder de una agencia del orden, con un registro inmaculado de más de 28 años de servicio”.

Finalmente, los integrantes de la pareja reiteraron su compromiso el uno con el otro: “Esta es una fuerte familia anclada a un matrimonio de 30 años de amor, de profundo amor mutuo. Jody, Freddy y sus cuatro hijos continúan siendo una familia completamente dedicados los unos a los otros”.

¿Qué pasó con el jefe de la policía en el hotel de Tampa?

De acuerdo con los informes publicados el miércoles 2 de agosto, la policía de Tampa respondió al presunto incidente con arma de fuego en el que estuvo implicado Ramírez el 23 de julio.

Imágenes de la cámara corporal de la policía de Tampa o de Ramírez que reconstruyen lo que ocurrió el 23 de julio con el jefe de la policía de Miami-Dade Capturas de NBC Miami/Hillsborough County Sheriff's Office

“En el pasillo se oyó una discusión verbal entre un hombre y una mujer desconocidos, pero los oficiales no oyeron amenazas concretas”, señaló un agente en uno de los informes. “¿Sabes que soy el director del Departamento de Policía de Miami-Dade?”, se le escucha decir a Ramírez en una grabación de la cámara corporal: “No he hecho nada, no lo entiendo”.

Las autoridades también informaron que no lograron localizar a ningún testigo, ni imágenes de seguridad que mostraran el presunto incidente con arma de fuego. A su vez, Ramírez negó haber sacado algún arma.

Después de que la pareja saliera del hotel, mientras conducían por la Interestatal 75 en Hillsborough, el director se detuvo y se disparó. Fue su esposa quien habló al 911, según una llamada que también se hizo pública. Tras el tiroteo, trasladaron al herido a un hospital del área de Tampa, donde le hicieron cirugía. Por el momento, continúa hospitalizado. Aunque las autoridades dijeron que no tuvo daños cerebrales, podría perder su ojo derecho.

LA NACION