La estrella de la TV británica que atraviesa un difícil momento: “Ya nada volverá a ser lo mismo”

Charlotte Letitia Crosby se encuentra en uno de los peores momentos de su vida, pese a que un mes atrás le dio la bienvenida a su primera bebé. La exestrella de Geordie Shore anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su abuela, a quien llamaba nana Jean. En medio de una emotiva publicación, la celebridad de la televisión inglesa se despidió de su familiar y dio un consejo a todos sus seguidores. “No creo que mi mundo vuelva a ser el mismo”, aseguró la famosa.

La relación de Charlotte y su abuela era muy cercana, tanto que a su recién nacida le puso el mismo hombre. La llamó Alba Jean en honor a la señora ahora fallecida. “Mi pequeña nana Jean. Decir que tengo el corazón roto no se acerca a cómo realmente me siento. El amor de mi vida y la luz de mi vida. Desde que era una niña hasta ahora he adorado cada centímetro de ti. Mi valiente y fuerte nana. Mi hermosa nana”, dijo la también influencer en Instagram en un posteo en el que se observan varios momentos de las dos juntas.

El posteo con el que Charlotte Crosby se despidió de su abuela @charlottegshore/Instagram

La noticia se produce después de que en días pasados Crosby pidiera a sus fans enviar oraciones para Jean. Las alarmas se encendieron cuando compartió que la mujer de la tercera edad estuvo hospitalizada recientemente. A pesar de que no se sabe todavía el motivo de su muerte, sí se conocen detalles de cómo fueron sus últimos momentos: “Otro viaje al hospital. Siento que he pasado más tiempo en hospitales este año que en mi propia casa. Por favor, una oración por mi pequeña nana hoy”, rogó la famosa.

Charlotte, quien también ganó Celebrity Big Brother en 2013, abrió su corazón al público para expresar el dolor que la invade en medio de la pérdida de un miembro de su familia tan importante: “Estabas allí cuando entré al mundo y yo estaba allí cuando tomaste tu último aliento y te fuiste. No creo que mi mundo vuelva a ser el mismo sin ti. Le puse tu nombre a mi hija por una razón, nana, creo que nunca sabrás realmente cuánto te amaba y adoraba y todavía lo hago... Lo que daría por un día más, una hora más contigo incluso… Espero volver a verte algún día porque ya anhelo escucharte decir ‘hola, cariño’”.

El consejo de Charlotte Crosby tras la muerte de su abuela

Con los sentimientos a flor de piel, la celebridad inglesa instó a sus seguidores a aprovechar el tiempo y vivir cada día como si fuera el último: “Por favor, abracen a sus seres queridos porque la vida es realmente preciosa”, sugirió.

Así anunció Charlotte Crosby el nacimiento de su hija @charlottegshore/Instagram

Para la experta en reality shows el último mes fue una mezcla de emociones, dado que vivió la emoción por el nacimiento de su hija y, a las cuatro semanas perdió a uno de sus seres queridos. “No creo que algún día sepas realmente cuánto te amé y adoré, y aún lo hago”, mencionó en la misma publicación acompañada de algunos de emojis de corazones rotos y caras con lágrimas.

