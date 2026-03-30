Qué significa para Cuba la llegada del buque petrolero ruso en medio de las negociaciones con EE.UU.

La llegada de un buque petrolero ruso a Cuba es un alivio temporal en medio de una crisis energética y tensas negociaciones con Estados Unidos. El arribo aporta una ayuda a la isla ante los apagones y escasez de combustible.

El envío clave en medio de la crisis energética que sufre Cuba

Según Reuters, el buque ruso Anatoly Kolodkin arribó a Cuba con unas 100 mil toneladas métricas de crudo , equivalentes a aproximadamente 730 mil barriles.

, equivalentes a aproximadamente 730 mil barriles. La embarcación partió desde el puerto de Primorsk, en el mar Báltico, el 8 de marzo, y se dirigió hacia el puerto de Matanzas, donde quedó a la espera de descargar.

El buque ruso Anatoly Kolodkin arribó al puerto de Matanzas con 100 mil toneladas métricas de crudo

Este envío adquiere especial relevancia si se considera que Cuba no recibía un cargamento de petróleo desde hacía al menos tres meses, de acuerdo con declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel citadas por Reuters. La interrupción del suministro agravó una crisis energética que ya había deteriorado el funcionamiento del país centroamericano, con apagones generalizados y dificultades en sectores clave como la salud.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, dejó en claro que Moscú considera su apoyo a Cuba como una cuestión de compromiso político y estratégico. “En la situación desesperada en la que se encuentran los cubanos, esto no puede dejarnos indiferentes”, afirmó.

El giro de Estados Unidos y su impacto inmediato

De acuerdo con CNN, la llegada del petrolero ruso fue posible gracias a una decisión clave del presidente estadounidense Donald Trump, quien optó por flexibilizar el bloqueo energético que su propia administración había intensificado en los últimos meses.

El presidente de Cuba abordó la crisis energética profundizada por las medidas de EE.UU.

Esta medida de Trump representa un cambio significativo en la política hacia la isla, luego de presionar fuertemente a sus proveedores de crudo.

En declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, citadas por CNN, Trump confirmó su postura al señalar: “No nos molesta que alguien lleve un cargamento, porque tienen que sobrevivir”. Además, agregó que no tiene inconvenientes en que otros países, incluida Rusia, envíen petróleo a Cuba si eso ayuda a cubrir necesidades básicas como calefacción o refrigeración.

Este giro se produce después de que Washington interrumpiera el flujo de petróleo desde Venezuela —históricamente el principal proveedor de Cuba— y amenazara con imponer aranceles a otros países que intentaran abastecer a la isla.

Consecuencias visibles en la vida cotidiana de los cubanos

La crisis de combustible tuvo efectos en la vida diaria de los cubanos. Según CNN, la falta de petróleo provocó apagones prolongados, escasez de gasolina y un deterioro significativo de la infraestructura.

En La Habana, incluso, se registraron problemas en la recolección de basura y en el funcionamiento de hospitales.

Cuba, sometida al bloqueo petrolero, dice que inició conversaciones con EE.UU.

De Rusia a Cuba: El alivio temporal con alcance limitado

Sin embargo, el impacto del cargamento ruso podría ser limitado en el tiempo. Según Bloomberg, los aproximadamente 730 mil barriles transportados por el Anatoly Kolodkin alcanzarían para abastecer las plantas termoeléctricas de Cuba durante cerca de una semana, si se tiene en cuenta que la isla necesita unos 100 mil diarios para cubrir su demanda energética.