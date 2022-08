La hipótesis del amor, el libro romántico para adolescentes que se convirtió en el furor de TikTok

En TikTok hay diferentes tipos de contenidos, desde lo más viral hasta lo más inspirador y las temáticas son ilimitadas. Recientemente se demostró que en la plataforma también hay lugar para la literatura y la prueba está en La hipótesis del amor, un libro que enloqueció a todos los fanáticos del estilo aesthetic y que ya amenaza con convertirse en una leyenda, al menos desde el punto de vista adolescente.

La historia de Olive y Adam aparece en múltiples videos por personas que quieren dar su veredicto de la obra; son miles los que ya esperan con ansias la segunda parte que está próxima a estrenarse.

Es normal perdernos en medio de tantos videos de esta red social, sobre todo cuando se abordan temáticas que desconocemos. En la trama de La hipótesis del amor, Olive Smith es una doctoranda que cursa tercer año y que está demasiado centrada en sus estudios como para creer en el amor, hasta que se involucra en un romance que envolvió ya a miles de lectores, quienes reaccionaron a cada una de las escenas. La prueba está en todos esos clips de TikTok que parecen formar un enorme club de lectura colectiva.

Los tiktokers que aman La hipótesis del amor y lo demuestran en sus plataformas

La mágica historia comienza cuando Olive besa al primer hombre que se le pone en frente con el único objetivo de demostrarle a Ahn, su mejor amiga, de lo que es capaz. Pero resulta que él es Adam Carlsen, un profesor joven cuya reputación no es la mejor: lo catalogan como un verdadero “patán”. En ese momento la protagonista sabe que algo extraño está a punto de suceder y que quizá no fue la mejor decisión haberse cruzado con él.

Finalmente se involucran en una relación falsa para hacerle creer a Ahn que Olive ya olvidó a su exnovio, pero todo se torna diferente cuando su engaño comienza a volverse realidad. En un congreso de científicos, los dos se dejan llevar por la pasión y el verdadero sentido del amor. Lo que nunca se imaginaron está a punto de suceder.

Aunque se trata de un desenlace bastante común en las tramas románticas, lo que parece haber flechado a la mayoría de fans fue la manera tan sobreprotectora en la que Adam ama a su querida Olive.

Ya son muchos los tiktokeros que dieron su veredicto y su opinión a través de algunos videos en la red social. Esto último provocó que cientos de personas quisieran leerlo, al grado de crear una ola de amantes de La hipótesis del amor.

Una tiktoker dio su opinión sobre el libro La hipótesis del amor

“Lo acabo terminar de leer y lo amé”, “Adam es una masita”, “El mejor libro que he leído hasta ahora, adoro cómo la adora y cómo la defiende”, “Caí fuerte por Adam Carlsen”, “Adam Carlsen es todo lo que está bien”, “Amo con mi vida este libro”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en múltiples videos.

La segunda parte de La hipótesis del amor

Para quienes acaban de leer la primera parte de La hipótesis del amor, la espera para la segunda no será tan larga, dado que está próxima a editarse y se llamará Love on the brain.

Este mismo año se lanzará también en español, por lo que todos los que se quedaron con ganas de más tendrán una nueva historia que los hará vibrar en medio de un ambiente científico y de la mano de los nuevos protagonistas, Bee y Levi.