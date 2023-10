escuchar

David Beckham abrió casi todas las puertas de su vida privada a través de su documental de cuatro partes, Beckham, que se transmite en la plataforma de Netflix a partir de este miércoles. En esta producción, el exfutbolista y su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, acercan al público a sus momentos más preciados e íntimos, como los rumores y acusaciones de que el futbolista y modelo tenía un affair con su exasistenta, Rebecca Loos. Ahora, a 20 años de ese hecho, la señalada como la tercera en la relación rompió el silencio.

Enfundada en un ajustado conjunto de yoga y tirada en el piso de un enorme salón con vista espectacular hacia las montañas, Rebecca Loos, de 46 años, se expresó por primera vez luego de que David y Victoria Beckham abordaran cómo fue el asedio de la prensa en el documental. “Hola octubre”, comienza el texto de la ahora instructora. “Dejando ir y encontrando fuerza en las montañas de la vida”.

Rebecca Loos es señalada de haber tenido un amorío con David Beckham, en 2003 @rebeccaloosofficial / Instagram

Lo que parecía como una publicación “normal” se convirtió en el buzón de una ola de mensajes que hacían referencia a su supuesto affair con Beckham. “El tiempo avanza, pero los medios ingleses no parecen hacerlo”, se lee en una de las primeras reacciones que llegaron a Instagram. “Creo que tu cantidad de seguidores se va a disparar”, le advierte otra persona. A lo que ella escribió. “Ya lo noté”.

En publicaciones anteriores, los comentarios se ocultaron debido a que podrían ser ofensivos. Además, en diferentes medios trascendió que la ahora instructora de yoga habría contestado más mensajes. En especial uno que le preguntaba si esa posición la hacía cuando estaba con Beckham. La respuesta que habría dado, misma que ahora no está disponible, indica: “Pareces una persona muy inteligente”.

Rebecca Loos ahora es instructora de yoga @rebeccaloosofficial / Instagram

¿Qué pasó entre David Beckham y Rebecca Loos?

David Beckham y Victoria Beckham se convirtieron en padres de su segundo hijo, Romeo, en 2002. Aproximadamente un año después, el entonces futbolista fue fichado para jugar en España, país al que la exSpice Girl no viajó. Al poco tiempo, comenzaron a surgir rumores de que el modelo engañaba a su esposa con una joven mujer. No pasó mucho cuando se supo la identidad de la tercera en discordia: Rebecca Loos.

En 2004 todo se salió de control. Un medio llamó a Rebecca para decirle que tenían información sobre su amorío. “Recibí una llamada en la que me decían que eran de News of the World y que iban a sacar a la luz lo mío con David Beckham. Mi corazón dejó de latir durante un minuto”, señaló la exasistente en información retomada por diferentes medios. Aunque Beckham lanzó un comunicado negando los informes, Loos concedió una entrevista a Sky One. “No le teme al cuerpo de la mujer. Sabe lo que hace”, contó: “Valió la pena. Al principio había ternura, pero al final era una relación puramente sexual”.

David y Victoria Beckham Instagram @victoriabeckham

Actualmente y a dos décadas de distancia, Loos transmite una imagen de mujer feliz y tranquila que vive en Noruega con su familia. Además, se casó y es madre de dos niños. “Si alguien me hubiese dicho, hace diez años, que un día estaría viviendo en una vieja granja, en una pequeña ciudad de las montañas noruegas, casada y madre de dos hijos, me hubiera echado a reír, pero aquí estoy. Muy lejos y más feliz de lo que nunca he sido”, redactó tiempo atrás en su web personal.

Victoria es “todo” para él

En la docuserie, los Beckham abordaron cómo su matrimonio se vio sometido a una enorme presión ante las acusaciones de las supuestas infidelidades. La ex Spice Girls describió las consecuencias de los rumores como el episodio “más infeliz de su vida”. Tanto ella como su esposo, casados desde 1999, jamás han confirmado la versión de Loos. “(...)Parecía que el mundo estaba en contra nuestra. Estábamos como enfrentados el uno con el otro”, expresó la excantante. “Siempre habíamos estado juntos, conectados, pero cuando estábamos en España no sentimos que nos tuviéramos el uno al otro y eso es triste. Ni siquiera puedo mencionar lo difícil que fue y cómo me afectó. Fue una pesadilla”, remarcó.

Por su parte, Beckham también respondió a las afirmaciones. “Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. Era la primera vez que Victoria y yo estábamos bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio”, mencionó.

Al final, el dueño de Inter Miami fue contundente: “Con toda honestidad, Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente difícil, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro, necesitábamos luchar porque valía la pena por nuestra familia y por lo que teníamos, aunque en última instancia era nuestra vida privada”.