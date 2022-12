La historia de Luis Chávez, el mexicano que hizo historia en el Mundial por su golazo de tiro libre

escuchar

Luis Chávez, originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, fue “la sorpresa del Mundial” al ser convocado con la selección de México para disputar Qatar 2022. Su destacada participación en el último partido del Tri, donde anotó el segundo gol del encuentro, lo dejó encumbrado como uno de los jugadores con más futuro en el fútbol azteca.

El pésimo balance de la participación de México en la Copa del Mundo lo dejó con una mezcla de emociones, a pesar de convertirse en la figura del partido: “Yo trato de dar lo mejor, trato de dejar todo en la cancha partido a partido, pero cuando los resultados no te acompañan, no te vas con un buen sabor de boca a pesar de que en lo personal lo hagas bien”, dijo al clausurar el encuentro contra Arabia Saudita, con el que quedaron fuera de la competencia.

Qatar 2022: resumen Arabia Saudita vs. México

De Jalisco para el mundo: ¿quién es Luis Chávez?

Nacido el 15 de enero de 1996, Luis Gerardo Chávez Magallón demostró pasión por el fútbol desde sus primeros pasos. Al ver su entusiasmo, su padre Carlos Chávez, mejor conocido en su pueblo natal como “Calú”, buscó la oportunidad para que comenzara su formación como futbolista y lo ingresó al Centro Deportivo Zapotlán A.C..

Las habilidades del jalisciense fueron detectadas rápidamente por un cazatalentos del Club Pachuca, quien lo invitó a jugar en el equipo sub-15 (ligas menores), pero luego de unos meses lejos de casa, la nostalgia pudo más y Luis Chávez decidió pausar sus entrenamientos para volver con su familia a Ciudad Guzmán.

Después de este primer intento, el joven futbolista se integró a una escuela del Club Tijuana en Guadalajara, lo que volvió a ponerlo en la mira de los descubridores de futuras estrellas y muy pronto logró saltar al circuito profesional.

Luis Gerardo Chávez Magallón fue llamado por Gerardo "Tata" Martino para disputar el Mundial casi de última hora MiSeleccionMX / Facebook

El 18 de julio del 2014, a los 17 años, Luis Chávez debutó en la Liga MX con los Xolos de Tijuana, donde militó por cinco años para volver a las filas del primer equipo que detectó su talento, el Club Pachuca, en el Torneo Apertura 2019.

Apenas unas semanas antes de su debut en Qatar 2022, Luis Chávez alineó con los Tuzos del Pachuca en la gran final del fútbol mexicano, donde se convirtió en campeón con un abultado marcador global de 8-2 contra el Toluca. Según sus propias palabras, el llamado para ser parte de la selección en el Mundial lo tomó por sorpresa y dijo que se enteró de tal convocatoria por las felicitaciones que comenzó a recibir por redes sociales.

El conomovedor reencuentro con su padre

Luis Chávez se reencuentra con su padre tras 10 años sin abrazarse

El fútbol permitió que padre e hijo se volvieran a ver

Como millones de mexicanos, el padre de Luis Chávez tuvo que migrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, lo que lo obligó a estar lejos de su hijo en el proceso de convertirse en jugador profesional. Gracias a su convocatoria para jugar con la selección, padre e hijo pudieron volver a abrazarse después de más de una década alejados. En septiembre pasado, previo al juego de México vs. Perú en el Rose Bowl de Los Ángeles, California, se dio el ansiado reencuentro.

En entrevista para TUDN, el papá de Luis Chávez se mostró muy emocionado por poder ver a su hijo enfundado en el uniforme de la selección: “Verlo jugar, verlo al nivel que está, me llena de orgullo por todo lo que pasamos”.

Con motivo de esta reunificación, el mediocampista declaró a los medios: “Mi papá tiene mucho tiempo que no me ve jugar fútbol por el tema de que se vino acá a buscar trabajo y hoy que tengo la posibilidad de jugar con la selección en Estados Unidos y que me vaya a ver me pone muy feliz”.

“Hola, Chávez”, el repentino mensaje del Bayer

Tras la derrota de la selección mexicana, pero con el gran gol de Chávez, el futbolista ya tiene pretendientes. Por medio de su cuenta de Twitter, el club alemán Bayer 04 Leverkusen le hizo un guiño al mediocampista mexicano.

“Hola Chávez”, fue la frase que escribieron los responsables de las cuentas del equipo europeo. No pasó mucho tiempo para que el provocativo tuit fuera respondido por el Club Pachuca, al que pertenece actualmente el mexicano: “¿Hola?”.

La publicación del Bayer 04 Leverkusen generó una respuesta del Club Pachuca, actual equipo de Luis Chávez @bayer04_es / Twitter

Tras este intercambio, los usuarios de las redes sociales ahora debaten sobre el futuro que le espera al medicocampista mexicano. Algunos opinan que es demasiado pronto para que juegue en el Viejo Continente, pero otros anticipan que este sería el camino ideal para que se convierta en una referencia del equipo nacional de México en la Copa Mundial de 2026.

LA NACION