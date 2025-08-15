La historia del famoso té helado que podría cambiar su precio de siempre por los aranceles de Trump

El té helado de AriZona es famoso porque, en los 33 años que lleva en el mercado, nunca ha cambiado de precio. Desde 1997, sus latas han conservado un costo de US$0,99. Pero eso podría estar a punto de cambiar tras el aumento de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

AriZona podría subir el precio de sus latas

Don Vultaggio, uno de los fundadores de AriZona Beverage Company, le comentó a The New York Times que durante las últimas semanas ha considerado aumentar el precio de sus bebidas. No se trata de una decisión sencilla, porque el presidente de la compañía pensó que nunca implementaría una medida de este tipo.

Para compensar el aumento de los aranceles y la inflación, el precio de cada lata debería aumentar al doble de su precio actual (Facebook/Arizona Iced Tea)

Vultaggio explicó que su empresa utiliza más de 100 millones de libras (más de 45 millones de kg) de aluminio al año para fabricar las latas. De esa cantidad, el 20% del material proviene de Canadá. Con los aranceles y la inflación actual, AriZona tendría que elevar el costo de sus bebidas a US$1,99.

“En algún punto el consumidor es quien tendrá que pagar el precio”, se lamentó Vultaggio. “Detesto siquiera pensarlo. Sería una tremenda lástima después de 30 años”,

El 3 de junio de 2025, Donald Trump anunció que duplicaría el porcentaje de aranceles en todos los productos de acero y aluminio. A partir del 4 de junio, la tarifa pasó del 25% al 50%.

“He determinado que el aumento de los aranceles previamente impuestos brindará un mayor apoyo a estas industrias y reducirá o eliminará la amenaza a la seguridad nacional que representan las importaciones de artículos de acero, aluminio y sus derivados”, declaró el presidente.

La reacción de los estadounidenses ante el posible aumento de precio

La entrevista de Don Vultaggio con The New York Times sorprendió a algunos usuarios en redes sociales. Ritchie Torres, un representante demócrata de Nueva York, aprovechó la declaración del empresario para criticar las acciones del gobierno actual. “Trump prometió bajar los precios. En lugar de eso, los aumenta”, escribió en X.

El político de Nueva York usó el caso de AriZona como ejemplo para cuestionar las estrategias económicas del presidente (X/@RitchieTorres)

En la misma plataforma, varias personas lamentaron ese posible escenario, pero otros también se preguntaron si lo mismo sucederá con otras bebidas enlatadas.

En febrero de 2025, James Quincey, el CEO de Cola-Cola, habló sobre el alza de los aranceles durante una conferencia. De acuerdo con CNBC, la compañía estaba comprometida con garantizar precios accesibles para sus clientes, por lo que estaban dispuestos a modificar sus empaques de ser necesario.

“Por ejemplo, si las latas de aluminio se vuelven más costosas, podemos enfocarnos más en las botellas de plástico PET”, explicó Quincey.

La historia detrás del nombre y las latas de AriZona

Los fundadores de AriZona Beverage Company, Don Vultaggio y John Ferolito, se dedicaban a la distribución de cervezas antes de cambiar el rumbo hacia el té helado. En la década de los 90, el éxito de Snapple inspiró al dúo de empresarios para empezar una nueva aventura de negocios.

Los colores clásicos de AriZona están inspirados en la casa de la infancia de Don Vultaggio (Facebook/Arizona Iced Tea)

Vultaggio le contó a CNN que buscó un nombre que sonara “cálido y saludable” para su producto. Primero eligió Santa Fe porque ese era el apodo que sus amigos le pusieron a su casa en Nueva York.

El hogar de Don Vultaggio cuando era niño estaba decorado en su mayoría con los colores turquesa, amarillo y rosa, los cuales transmitían una vibra como la de Santa Fe, Nuevo México. Esos pigmentos también se convirtieron en la imagen distintiva de la marca.

Sin embargo, al fundador de la marca no le gustó cómo se veía la palabra Santa Fe en las latas de té helado, según CNN.

Para encontrar una alternativa, Vultaggio pensó en otros lugares cercanos a Nuevo México, que fueran cálidos y motivaran a la gente a beber algo refrescante. Así fue como escogió el nombre de Arizona, incluso aunque nunca había puesto un pie en ese estado.

Otra de las características distintivas de AriZona es el tamaño de sus latas. Los fundadores de la compañía eligieron ese inusual empaque porque era el mismo que utilizaban cuando vendían licor de malta.