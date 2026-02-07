La historia del latino que ganó el premio de “Orgullo mexicano” en Los Ángeles: llenó la ciudad de murales

El Consulado General de México en Los Ángeles otorgó el reconocimiento “Orgullo Mexicano del Mes” a un pintor mexicano de más de 70 años de edad, cuyo trabajo artístico ha destacado por su aporte a la comunidad hispana en Estados Unidos.

El latino que ganó el premio “Orgullo mexicano” en LA

Miguel Ángel Aguilar Saldívar, originario de Vista Hermosa, Jalisco, fue distinguido por el Consulado de México en Los Ángeles como Orgullo Mexicano del Mes, en reconocimiento a su trayectoria y al impacto cultural de su obra, de acuerdo con NBC.

Miguel Ángel Aguilar Saldívar recibió el premio de Orgullo Mexicano del Mes por el Consulado General de México en Los Ángeles (Consulado General de México)

El artista, de 71 años de edad, aprendió el oficio de pintor desde los 13 años y cuenta con más de seis décadas de experiencia, durante las cuales ha desarrollado principalmente murales que reflejan la identidad, historia y valores de la comunidad latina.

El consulado destacó que la historia de Aguilar Saldívar representa un ejemplo de resiliencia, esfuerzo y perseverancia, valores que identifican a muchos migrantes mexicanos que han construido su vida en Estados Unidos a través del trabajo constante.

El reconocimiento consistió en una litografía elaborada por la artista Abby Aceves, con la leyenda “Orgullo Mexicano del Mes”, además de un homenaje realizado en una ceremonia oficial en las instalaciones consulares de México en Los Ángeles.

De acuerdo con la representación diplomática, este tipo de distinciones buscan visibilizar la labor profesional, cultural y social de personas mexicanas que contribuyen al fortalecimiento de las comunidades migrantes en el extranjero.

Mexicanos reconocidos en Estados Unidos

Además de los reconocimientos consulares entregados a representantes de las comunidades migrantes en Estados Unidos, también existen personajes latinos que han adquirido fama internacional.

El pintor mexicano Miguel Ángel Aguilar Saldívar tiene 71 años de edad y nació en Jalisco (Consulado de México)

Son al menos 10 los mexicanos que han obtenido premios y reconocimientos en el país norteamericano, de acuerdo con Vive USA. Algunos de los más famosos son:

Guillermo del Toro

Un cineasta y escritor nacido en Jalisco, México. En 2018, su carrera llegó a uno de sus puntos máximos luego de que ganó un Premio Oscar por su película La Forma del Agua.

Mexicanos como Guillermo del Toro son reconocidos en EE.UU (ARCHIVO-YouTube/Heritage Auctions)

Javier Hernández

El futbolista, también conocido como El Chicharito, adquirió popularidad en Estados Unidos por su papel en Los Angeles Galaxy a inicios de 2020.

Alejandro González Iñárritu

Es un cineasta famoso y reconocido por ser uno de los mexicanos más exitosos en Estados Unidos, y también un símbolo de perseverancia y talento.

Carlos Slim

El empresario multimillonario se ha coronado como uno de los más ricos del mundo, según Forbes, y es originario de la Ciudad de México.

Salma Hayek

La actriz originaria de Veracruz es una de las mexicanas más famosas en Estados Unidos, y su interpretación como Frida Kahlo es una de las más populares.

Rodrigo Prieto

El arte es donde más destaca México, ya que Rodrigo Prieto es un fotógrafo mexicano que ha obtenido tres nominaciones a los Premios Oscar por las películas Brokeback Mountain, The Irishman y Silence.

Valeria Luiselli

Una reconocida escritora y ensayista mexicana que cuenta con escritos famosos como La historia de mis dientes, Papeles falsos, Where You Are, Swings of Harlem. Además de obtener reconocimientos por premios Los Angeles Times Book, American Book y Fernanda Pivano 2020.

Eiza González

La actriz que comenzó con participaciones en telenovelas mexicanas, pasó a Hollywood y actualmente es conocida por sus papeles en Baby Driver, Bloodshoty Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, entre otros.

Alfonso Cuarón

Es otro mexicano ganador del Oscar en la categoría de Mejor Director. Algunos de sus proyectos de más renombre son Y tu mamá también, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Hijos del hombre, Gravity y Roma.