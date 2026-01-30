Quién es Don Lemon, el experiodista de CNN que fue detenido en Los Ángeles tras una marcha contra el ICE

El experiodista de CNN Don Lemon fue detenido en Los Ángeles. Aunque arresto ocurrió lejos del lugar de los hechos que dieron origen a la causa, está directamente vinculado con una manifestación contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que interrumpió un servicio religioso en Minnesota.

Quién es Don Lemon, el periodista estadounidense arrestado en California

Don Lemon, experiodista y exconductor estrella de CNN, fue detenido por agentes federales el jueves por la noche en un hotel de Beverly Hills, en Los Ángeles, cuando se disponía a salir hacia un evento vinculado con la cobertura de los premios Grammy.

La detención se produjo el jueves por la noche, pasadas las 23 horas, en un hotel de Los Ángeles mientras Lemon se preparaba para asistir a un evento relacionado con la cobertura de los premios Grammy Evan Agostini - Invision

El arresto se produjo pasadas las 23 horas local y tomó por sorpresa a su entorno, dado que se encontraba en California por razones estrictamente profesionales y no por la protesta que fue tomada como causal de la aprehensión, según explicó The New York Times.

De acuerdo con su abogado, Abbe Lowell, Lemon fue puesto bajo custodia en relación con una manifestación ocurrida a comienzos de enero en la ciudad de St. Paul, Minnesota, dentro de la iglesia Cities Church.

Allí, un grupo de activistas contrarios al ICE irrumpió durante un servicio religioso para denunciar las redadas migratorias en la región. Lemon se encontraba en el lugar y, según su defensa, su rol fue exclusivamente periodístico.

De CNN a periodista independiente: ¿quién es Don Lemon?

Don Lemon trabajó durante 17 años en CNN y se convirtió en una de las caras más reconocidas de la cadena de noticias por cable. Su salida del canal, en 2023, estuvo marcada por la polémica, luego de que recibiera críticas por comentarios considerados sexistas sobre mujeres y envejecimiento, según The New York Times.

Tras su desvinculación, inició una nueva etapa como periodista independiente, con un programa propio en YouTube desde el cual analiza la actualidad política y social del país norteamericano.

Don Lemon fue una de las figuras principales de CNN durante 17 años hasta su salida en 2023 @donlemoncnn / Instagram

A lo largo de su carrera, Lemon fue un crítico persistente del presidente Donald Trump, tanto durante su primer mandato como en la actual administración. En numerosas ocasiones, lo calificó de mentiroso y cuestionó abiertamente sus políticas, en especial en materia migratoria.

La protesta en una iglesia de Minnesota en la que estuvo implicado Don Lemon

El episodio que dio origen a la causa judicial ocurrió el 18 de enero, cuando decenas de manifestantes ingresaron a Cities Church mientras se desarrollaba una ceremonia religiosa. Durante la interrupción, los activistas corearon consignas como “afuera el ICE” y confrontaron verbalmente con miembros de la congregación.

El dato que volvió sensible el caso es que uno de los pastores de esa iglesia es, a su vez, un funcionario de la agencia.

Durante el incidente en Cities Church, Lemon fue captado en video, en donde afirmó: “estoy aquí para tomar fotografías, no soy parte del grupo… soy periodista” @donlemon / Twitter

Don Lemon afirmó desde el primer momento que no participó de la protesta como activista. En un video que él mismo publicó en YouTube, citado por CNN, expresó: “Estoy aquí para tomar fotografías, no soy parte del grupo… soy periodista”.

De acuerdo con su versión, su presencia en la iglesia respondió al objetivo de documentar lo que ocurría, hablar con los protagonistas y registrar un hecho de interés público, del mismo modo en que lo hizo durante décadas frente a las cámaras de CNN.