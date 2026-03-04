Carney vuelve a enfrentar a Trump y cuestiona la legalidad de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

SÍDNEY.– El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este miércoles que los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán “parecen incompatibles con el derecho internacional” y sostuvo que el actual conflicto en Medio Oriente representa “otro ejemplo del fracaso del orden internacional”.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita oficial a Australia, en el marco de una gira centrada en el comercio y la cooperación estratégica en la región del Indo-Pacífico.

“A primera vista, parecería que no se ajustan, o que son incompatibles con el derecho internacional”, señaló Carney al ser consultado sobre la legalidad de las operaciones militares. No obstante, matizó que determinar si efectivamente violaron las normas internacionales “corresponde a otros más expertos”, y añadió que son Estados Unidos e Israel quienes deben establecer si sus acciones se ajustan al marco jurídico vigente.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra Irán el sábado, luego de que se estancaran las negociaciones en torno al programa nuclear de Teherán. Desde entonces, la confrontación se amplió más allá del territorio iraní. En los últimos días se registraron ataques iraníes contra países del Golfo Pérsico como Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, además de acciones contra embajadas estadounidenses en Arabia Saudita y Kuwait. Como consecuencia, Washington dispuso el cierre de misiones diplomáticas en distintos puntos de la región.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó el miércoles que lamentaba que la guerra de Irán fuera un ejemplo extremo de un orden mundial en crisis Adrian Wyld� - The Canadian Press�

En un discurso pronunciado en el Lowy Institute, en Sídney, Carney sostuvo que la escalada bélica evidencia una crisis más profunda del sistema internacional. “Desde el punto de vista geoestratégico, las potencias hegemónicas actúan cada vez más sin restricciones ni respeto por las normas o leyes internacionales, mientras otros cargan con las consecuencias. Los extremos de esta disrupción se están manifestando en tiempo real en Medio Oriente”, afirmó.

El primer ministro retomó así conceptos que ya había expuesto en enero durante el Foro Económico Mundial en Davos, donde advirtió que el orden global basado en reglas atraviesa una etapa de erosión. Según planteó entonces, las normas que durante décadas estructuraron la cooperación y la seguridad internacionales están siendo desdibujadas en un contexto de creciente competencia entre potencias.

Carney remarcó que Canadá respalda los esfuerzos destinados a impedir que Irán obtenga un arma nuclear y a evitar que amenace la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, expresó su pesar por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos recientes. “La amenaza nuclear de Irán persiste y ahora Estados Unidos e Israel han actuado sin involucrar a la ONU ni consultar con sus aliados, como Canadá”, subrayó.

PM Mark Carney says the U.S.-Israel war against Iran is a failure of the international order.



"The current conflict is another example of the failure of the international order."



"The United States and Israel have acted without engaging the United Nations or consulting allies,… pic.twitter.com/6WkOPRScCM — Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) March 3, 2026

En ese sentido, indicó que Ottawa no fue informada con antelación sobre los ataques ni se le solicitó participar en la operación. “No habríamos estado en condiciones de emitir un juicio que cumpliera con nuestros estándares si se nos hubiera pedido participar”, afirmó, al tiempo que reiteró que su gobierno busca “afrontar activamente el mundo tal como es, no esperar pasivamente el mundo que quisiéramos que fuera”.

El jefe de gobierno canadiense también pidió una rápida desescalada de las hostilidades. “Canadá pide una rápida desescalada y está dispuesto a ayudar a alcanzar este objetivo”, declaró ante periodistas, al insistir en que todos los países involucrados, incluidos Estados Unidos e Israel, deben respetar las normas internacionales sobre el uso de la fuerza establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Carney insistió en que, más allá de las posiciones sobre el programa nuclear iraní, el respeto a las normas multilaterales sigue siendo un pilar esencial para evitar una escalada mayor.

La visita de Carney a Australia forma parte de una gira que comenzó en India y continuará en Japón. Durante su estancia en Canberra, el primer ministro tiene previsto dirigirse al Parlamento australiano y avanzar en acuerdos de cooperación en áreas como minerales críticos, inteligencia artificial y tecnologías de defensa. En un contexto de creciente inestabilidad global, Ottawa y Canberra buscan fortalecer vínculos estratégicos y diversificar sus alianzas comerciales.

