La influencer cubana que cuenta cómo huyó de su país: su travesía por Rusia y México

Una influencer de origen cubano contó recientemente por qué tuvo que huir de su país, lo que desembocó en una travesía que la llevó hasta Rusia y México, antes de establecerse de forma definitiva en Miami, Estados Unidos.

Por qué huyó Irina Tamayo de Cuba para no perder su libertad

Durante una entrevista para el programa de Youtube Básico Steam, la influencer cubana Irina Tamayo señaló que tuvo que escapar de la isla para evitar ir a prisión, tras las protestas del 11 de julio de 2021, que desencadenaron una persecución contra los participantes por parte de las autoridades nacionales.

Tamayo agregó que un día después de las protestas estaba tranquila en su casa, cuando la policía tocó a su puerta. Aunque no la detuvieron en ese momento, indicó que las autoridades le advirtieron que estaba bajo investigación y que no debía de abandonar el país.

Sus familiares la apuraron para que saliera del país, debido a que unas amigas ya habían sido capturadas y estaban en la cárcel por participar en las manifestaciones.

No obstante, pese a las advertencias, la influencer comenzó a buscar vuelos para salir de Cuba. Su primera opción era viajar a México, ya que contaba con permiso migratorio para poder entrar a suelo azteca, pero en ese momento no había viajes disponibles.

Cuando hizo una llamada para concretar el vuelo, le comentaron que solo había boletos disponibles para ir a Rusia, por lo que no dudó y al día siguiente se embarcó al viejo continente. Al llegar al aeropuerto, confesó que estaba muy nerviosa y con miedo de que las autoridades la reconocieran y la detuvieran antes de abandonar la isla.

Cómo fue su escape de Moscú a México

Después de volar hacia la capital rusa, Tamayo permaneció encerrada durante 18 días en una habitación, debido a las restricciones sanitarias que había en ese momento por la pandemia del COVID-19.

Irina Tamayo escapó de Cuba, viajó a Rusia y México para llegar a EE.UU. (Instagram @tamayo.irina)

Tras cumplir con la cuarentena obligatoria para descartar que tuviera la enfermedad, consiguió un boleto para viajar a México, no sin antes sortear las dificultades impuestas por las autoridades rusas, quienes la cuestionaron sobre los motivos por los que una cubana viajaba desde Moscú hacia territorio mexicano. Incluso llamaron a la embajada, le dijeron que su visa era falsa y le revisaron el pasaporte, el celular, la maleta e incluso el dinero, pero logró salir bien librada.

En la entrevista, Irina Tamayo señaló que llegó a Ciudad de México, donde permaneció apenas unos días, ya que era uno de sus destinos frecuentes. Ahí reunió ropa, armó una nueva maleta y emprendió camino para cruzar la frontera.

De la capital mexicana tomó un vuelo a Mexicali, Baja California, desde donde se trasladó al puente fronterizo con Estados Unidos y se entregó voluntariamente. “Hola, soy cubana y pido asilo político”, relató.

Qué es de la vida de Irina Tamayo en Estados Unidos

La influencer cubana llegó a Estados Unidos el 21 de septiembre de 2021, tras su periplo. Actualmente, vive sola en Miami, Florida, donde continúa creando contenido para sus redes sociales.

Irina Tamayo escapó de Cuba para no ir a la cárcel (Instagram @tamayo.irina)

Tamayo abrió sus redes sociales hace menos de dos años, tras llegar a Estados Unidos, ya que en Cuba eso era imposible. En ese tiempo ha logrado reunir más de 260.000 seguidores en TikTok.

En su isla natal se dedicaba al comercio de ropa, pero en su faceta de creadora de contenido encontró un espacio en la comedia. Recordó que su primer video viral lo grabó en Hollywood, mientras paseaba con una amiga. Se filmó de manera espontánea y, desde entonces, comenzó su historia en las plataformas digitales.