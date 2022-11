La interceptaron en Miami con una extraña frase que la descolocó y sacó una conclusión: “A nadie le importa”

escuchar

Una chilena se mudó recientemente a Miami y desde entonces comparte todas las experiencias que vive a diario en su cuenta de TikTok. Desde el primer momento, publicó videos para demostrar cómo ha sido su adaptación y ahora todos los días se dice sorprendida por cada suceso en esta ciudad de Florida. Entre sus últimas anécdotas, sobresalió la de un hombre que le dijo que era “el príncipe de Miami”, una aseveración que la llevó a una conclusión sobre la gente que vive ahí.

Primero, puso en contexto a toda su comunidad virtual respecto a que el consumo de la marihuana es legal en varias entidades de Estados Unidos, por lo que es muy común ver a personas fumar o incluso ofrecer sus cigarrillos a otros ciudadanos de manera aleatoria. En un momento, a ella le pareció extraño porque en Latinoamérica no ocurre esto, pero ahora ya lo ve como algo normal en su día a día, según dijo en su cuenta @kruk_usa.

Aunque eso no impide que esta joven se sorprenda cada vez que alguien se le acerca para intentar venderle y eso fue lo que le sucedió en los últimos días. “Iba caminando por la calle y entonces venía un weón (sic) de frente que estaba fumando. Entonces me para y yo pensé que me iba a parar para decirme algo interesante... me dice ‘¿Quieres fumar con el príncipe de Miami?’”, relató la tiktoker.

Esto es lo que piensa una latina de la gente de Miami

La chilena se quedó perpleja y sin saber qué hacer porque, según su experiencia, en el sur de Florida las personas no suelen detener a otras para este ofrecimiento: “Nadie hace eso, siempre como que te paran pero seguís caminando”, mencionó mientras recordaba que en ese instante solo miró al hombre con una expresión de extrañeza.

“No sé con qué cara lo habré mirado porque me dice ‘¿no me crees que soy el príncipe de Miami?’”, añadió para continuar con su narración que consideró como graciosa. Al parecer, solo ignoró a esta persona y le dijo que no fumaba, pero la propuesta la hizo caer en una conclusión.

Desde la consideración de la latina, “el 99.9% de las personas que viven en Miami, están locas”, una idea que sacó después de haber analizado que la vida en el país norteamericano es muy liberal y cada ciudadano puede hacer lo que desee sin el temor de ser criticado por otros. “Aquí a nadie le importa, un loco más, un loco menos”, recalcó.

Miami alberga miles de migrantes y los choques culturales como el que le sucedió a la tiktoker son muy comunes Miami Herald

El uso de la marihuana en EE.UU.

En territorio estadounidense, 37 estados aprobaron la utilización de esta planta de forma medicinal y solo algunos permiten a sus ciudadanos tomarla con fines recreativos. En otros diez estados no es legal, pero sí está aprobada la utilización de cannabidiol médicamente, así como algunos productos bajos en tetrahidrocannabinol.

Es decir que, en todo el país, hay solo tres estados en los que la marihuana no es legal en ninguna de sus formas o usos: Idaho, Nebraska y Kansas. Algunos trabajan en proyectos de ley que les ayuden a legalizarla, al menos desde la parte medicinal.

LA NACION