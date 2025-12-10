La justicia federal de EE.UU. da luz verde para divulgar transcripciones secretas del caso Epstein

NUEVA YORK.– Un juez determinó este miércoles que podrán hacerse públicas las transcripciones secretas del gran jurado de 2019 vinculadas al caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, sumándose así a otros dos magistrados que ya habían autorizado solicitudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos para divulgar documentos de las investigaciones sobre los abusos del fallecido financista.

El juez federal Richard M. Berman dejó sin efecto su decisión previa de mantener bajo reserva ese material, amparándose en una nueva legislación que obliga al gobierno a abrir los archivos de Epstein y de su socia de larga data, Ghislaine Maxwell. Berman remarcó anteriormente que las cerca de 70 páginas que saldrán a la luz no contienen revelaciones sustanciales y representan apenas un compendio parcial de comentarios indirectos sobre el accionar de Epstein.

El martes, otro juez federal de Manhattan ordenó entregar los documentos del proceso por tráfico sexual contra Maxwell de 2021. La semana pasada, un magistrado de Florida aprobó la publicación de las transcripciones de una investigación federal del gran jurado sobre Epstein que quedó inconclusa en la década del 2000.

El Departamento de Justicia pidió levantar las órdenes de confidencialidad luego de que entrara en vigor la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, impulsada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump el mes pasado, que establece una excepción puntual a las normas habituales que protegen los procedimientos del gran jurado. La normativa obliga a revelar los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre.

Los abogados que representan el patrimonio de Epstein afirmaron la semana pasada ante Berman que no objetaban ni respaldaban formalmente la solicitud de divulgación del Departamento de Justicia.

La discusión sobre la apertura de los archivos oficiales de Epstein marcó el primer año del segundo mandato de Trump, aumentando la presión política sobre el mandatario después de incumplir su promesa electoral de liberar toda la documentación. Aunque su gobierno difundió algunos archivos, en su mayoría ya conocidos, la medida generó decepción tanto entre críticos como entre parte de sus apoyos.

En su resolución, Berman señaló sin vueltas que la ley de transparencia “busca de manera clara y directa poner a disposición pública los materiales del gran jurado y los documentos de descubrimiento del caso Epstein” que estaban protegidos hasta ahora. La norma, sostuvo, “deroga el carácter secreto” que solían tener esos materiales.

El juez instó al Departamento de Justicia a respetar estrictamente las salvaguardas de privacidad establecidas, de modo que los nombres y datos personales de las víctimas queden eliminados u ocultos en las versiones públicas. Proteger la identidad y la seguridad de quienes fueron afectadas “es fundamental”, advirtió.

Según las presentaciones ante el tribunal, el único testigo que declaró ante el gran jurado en el caso Epstein fue un agente del FBI que —indicó Berman— “no tenía conocimiento de primera mano sobre los hechos y brindó, en su mayoría, testimonios basados en referencias indirectas”.

Ese agente declaró durante dos jornadas, el 18 de junio y el 2 de julio de 2019. El resto de la evidencia presentada consistió en un PowerPoint y un registro de comunicaciones. La sesión finalizó con la votación del gran jurado que derivó en la acusación formal contra Epstein.

Epstein, un administrador de fondos multimillonario con vínculos estrechos con figuras de Hollywood, políticos, magnates y académicos influyentes, se quitó la vida en prisión un mes después de su arresto en 2019.

Maxwell fue declarada culpable en 2021 por un jurado federal por su rol en captar a algunas de las víctimas menores de edad y participar en varios de los abusos. Actualmente cumple una pena de 20 años de cárcel.

La abogada de Maxwell declaró ante un juez la semana pasada que la publicación de los registros podría complicar los pasos de su defensa para presentar un habeas corpus, un recurso que busca invalidar su condena. En octubre, la Corte Suprema rechazó la apelación de Maxwell.

Agencia AP y diario The New York Times