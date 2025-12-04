Difunden imágenes inéditas de la casa de Jeffrey Epstein en el Caribe

WASHINGTON.– El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este miércoles fotos y videos nunca antes vistas de la casa del difunto financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes, en el Caribe.

Entre las imágenes difundidas se encuentra lo que parece ser una silla de dentista en una habitación adornada con máscaras de rostros de hombres calvos colgadas de las paredes, así como otra habitación en la que hay una pizarra con las palabras “poder”, “engaño” y “música”.

Otra muestra un gran cuarto de ducha repleto de cubos de toallas y mantas.

🚨 BREAKING: Oversight Dems have received never-before-seen photos and videos of Jeffrey Epstein's private island that are a harrowing look behind Epstein’s closed doors.



See for yourself. We won’t stop fighting until we end this cover-up and deliver justice for the survivors. pic.twitter.com/qXmxFISZLS — Oversight Dems (@OversightDems) December 3, 2025

“Los demócratas del comité recibieron fotos y videos nunca antes vistos de la isla privada de Jeffrey Epstein que pintan un escalofriante panorama detrás de las puertas cerradas de Epstein”, escribió la bancada demócrata en X. “Compruébenlo ustedes mismos. No dejaremos de luchar hasta que pongamos fin a este encubrimiento y hagamos justicia a los sobrevivientes”, señalaron.

Las nuevas fotos y videos fueron tomados en la isla de Epstein en el Caribe, los lugareños conocían como “la isla de los pedófilos”, donde llevaba a mujeres -algunas menores de edad- como parte de su red de tráfico sexual. Originalmente estaban en poder del gobierno de las Islas Vírgenes.

La Cámara los publicó el mismo día en que los miembros del Congreso exigieron respuestas a la fiscal general Pam Bondi sobre la fecha en la que la administración Trump publicaría los archivos completos de Epstein.

Foto de la casa de Epstein en Islas Vírgenes House Oversight Committee�

Cabe recordar que el Congreso aprobó, y el presidente Donald Trump promulgó, un proyecto de ley que exigía la publicación de los archivos completos en 30 días, es decir, el viernes.

Primero, los demócratas del Comité de Supervisión publicaron 10 fotos y cuatro videos que muestran parte del interior y el exterior de la fastuosa finca. Luego, hubo 200 más.

Epstein, que en su día fue un acaudalado financista, invirtió millones de dólares en Little St. James, una isla de las Islas Vírgenes que utilizaba como refugio privado, donde llevaba a niñas menores de edad y mujeres jóvenes para abusar sexualmente de ellas.

Los videos de la finca muestran palmeras esparcidas por toda la extensa propiedad, que rodean varios edificios pequeños. En uno de los videos se puede ver un helipuerto situado cerca de una gran piscina al nivel del suelo. El camino pavimentado que parte de la piscina conduce a los visitantes hasta la playa.

Las fotografías del interior incluyen dos dormitorios amplios, un gran cuarto de baño, lo que parece ser un despacho y un amplio cuarto de ducha.

En los videos que muestran las habitaciones y sus baños contiguos, parece haber pocos detalles personales, aparte de los frascos de productos para el cuidado de la piel.

El archivo de fotos también incluye primeros planos que revelan detalles desconcertantes, pero inexplicables. Una muestra un teléfono fijo con nombres de pila en los botones de marcación rápida: Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry. Otros nombres aparecen censurados en la guía telefónica.

El teléfono fijo de Epstein

Otra foto muestra detalles de una pizarra en el despacho de Epstein que parece tener varias palabras en inglés garabateadas, entre ellas “Power”, “Deception”, “Truth” y “Music” (poder, decepción, verdad y música, respectivamente).

Parte de las palabras escritas en la pizarra también está censurada. Un asesor del comité demócrata explicó que, por precaución, se censuró el nombre de cualquier mujer.

Dormitorio de la casa de Epstein

Los demócratas de la Cámara de Representantes han estado publicando documentos y archivos relacionados con la investigación del gobierno sobre Epstein como parte de una campaña para exigir transparencia sobre los presuntos vínculos de Epstein con personas de alto perfil.

Trump dedicó parte de su campaña de 2024 a prometer que revelaría más información sobre el caso Epstein. El financista caído en desgracia se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por delitos federales.

Su muerte dio lugar a numerosas teorías de conspiración, ya que muchos especulan que hay más cosas detrás de su caso y su muerte de las que se han hecho públicas. Epstein tenía conexiones con varias figuras prominentes y políticos, entre ellos Trump y el expresidente Bill Clinton, ninguno de los cuales ha sido acusado de ningún delito.

Agencias AP y AFP