La lista completa de empleos afectados por la nueva ley de Trump que impacta en las propinas
Se conocieron los sectores laborales que obtendrían la exención impositiva en este aspecto
- 3 minutos de lectura'
Con la aprobación del “gran y hermoso proyecto de ley” (“One Big Beautiful Bill Act”) de Donald Trump el 4 de julio pasado, una de las disposiciones impacta en los trabajadores que reciben propinas. Recientemente, se conoció el listado de empleos que se ven afectados por la nueva norma.
Cómo repercute la regla de Trump en los trabajadores que reciben propinas
La megaley contiene una disposición que hace referencia a la exención impositiva sobre este tipo de ganancias adicionales de los empleados de ciertos rubros, como la gastronomía o la hotelería. En ese sentido, permite deducir hasta cierta cantidad en propinas calificadas para algunos trabajadores.
Esta norma, que presenta carácter retroactivo, empieza a regir en la temporada fiscal 2025 y culmina a finales de 2028. Así, los empleados que declaren ingresos por debajo de 150 mil dólares pueden deducir hasta US$25.000 al año en propinas calificadas. En el caso de las declaraciones conjuntas, el monto de ingresos límite asciende a US$300 mil.
Este concepto engloba los pagos en efectivo que los clientes aportan de forma voluntaria a los trabajadores de ciertos servicios.
Cuáles son los trabajos de atención al cliente afectados por la norma de Trump
El proyecto de ley, que el presidente estadounidense firmó en julio pasado, incluyó la presentación de un listado de ocupaciones elegibles para implementar esta disposición. Si bien la lista oficial no se publicó por el momento, Axios señaló los rubros que se verían afectados en base al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En el área de atención al cliente, los trabajadores en los que impactaría la regla sobre las propinas pertenecen a los sectores de:
- Servicios de gastronomía y alimentación: como meseros, personal de servicio, auxiliares de comedor, ayudantes de bartender, chefs y cocineros, trabajadores de la preparación de alimentos, empleados en sitios de comida rápida, personal de cafetería y panadería.
- Sector de entretenimiento: como el personal de un casino, corredores de apuestas deportivas, bailarines, artistas y músicos, cantantes, creadores de contenido digital, asistentes de vestuarios y disc jockeys.
- Personal hotelero: como botones, recepcionistas, conserjes o empleados de limpieza.
- Servicios de estética y bienestar: como profesionales del cuidado de la piel, masajistas terapéuticos, peluqueros, estilistas, cosmetólogos, manicuristas, maquilladores, sastres, tatuadores y perforadores o entrenadores físicos.
Otros empleos que se incluirían en la disposición del “gran y hermoso proyecto de ley”
Ciertos rubros de distintos sectores también aparecieron en el listado proporcionado por el medio mencionado, entre los que se encuentran:
- Servicios para el hogar: como empleados de mantenimiento y reparaciones, jardineros, electricistas, fontaneros, mecánicos, instaladores de electrodomésticos y sistemas de calefacción y aire acondicionado o cerrajeros.
- Asesoramiento y acompañamiento: como guías turísticos, instructores deportivos o caddies de golf.
- Eventos: fotógrafos, organizadores, videógrafos, cuidadores de mascotas y de niños.
- Transporte: asistentes de estacionamiento, conductores de taxis, choferes de viajes compartidos, repartidores de paquetes y mercancías, personal de limpieza de vehículos y equipos personales, conductores de autobuses privados y chárter, empleados de barcos de alquiler, personal que maneja bicitaxis y carruajes, o trabajadores que participan en la mudanza de viviendas.
