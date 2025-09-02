La lista completa de empleos afectados por la nueva ley de Trump que impacta en las propinas

Con la aprobación del “gran y hermoso proyecto de ley” (“One Big Beautiful Bill Act”) de Donald Trump el 4 de julio pasado, una de las disposiciones impacta en los trabajadores que reciben propinas. Recientemente, se conoció el listado de empleos que se ven afectados por la nueva norma.

Cómo repercute la regla de Trump en los trabajadores que reciben propinas

La megaley contiene una disposición que hace referencia a la exención impositiva sobre este tipo de ganancias adicionales de los empleados de ciertos rubros, como la gastronomía o la hotelería. En ese sentido, permite deducir hasta cierta cantidad en propinas calificadas para algunos trabajadores.

Donald Trump firmó el "gran y hermoso proyecto de ley" el 4 de julio de 2025 Mark Schiefelbein - AP

Esta norma, que presenta carácter retroactivo, empieza a regir en la temporada fiscal 2025 y culmina a finales de 2028. Así, los empleados que declaren ingresos por debajo de 150 mil dólares pueden deducir hasta US$25.000 al año en propinas calificadas. En el caso de las declaraciones conjuntas, el monto de ingresos límite asciende a US$300 mil.

Este concepto engloba los pagos en efectivo que los clientes aportan de forma voluntaria a los trabajadores de ciertos servicios.

Cuáles son los trabajos de atención al cliente afectados por la norma de Trump

El proyecto de ley, que el presidente estadounidense firmó en julio pasado, incluyó la presentación de un listado de ocupaciones elegibles para implementar esta disposición. Si bien la lista oficial no se publicó por el momento, Axios señaló los rubros que se verían afectados en base al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El personal de hoteles y alojamientos turísticos se incluyó en el listado de empleos Freepik

En el área de atención al cliente, los trabajadores en los que impactaría la regla sobre las propinas pertenecen a los sectores de:

Servicios de gastronomía y alimentación : como meseros, personal de servicio, auxiliares de comedor, ayudantes de bartender, chefs y cocineros, trabajadores de la preparación de alimentos, empleados en sitios de comida rápida, personal de cafetería y panadería.

: como meseros, personal de servicio, auxiliares de comedor, ayudantes de bartender, chefs y cocineros, trabajadores de la preparación de alimentos, empleados en sitios de comida rápida, personal de cafetería y panadería. Sector de entretenimiento : como el personal de un casino, corredores de apuestas deportivas, bailarines, artistas y músicos, cantantes, creadores de contenido digital, asistentes de vestuarios y disc jockeys .

: como el personal de un casino, corredores de apuestas deportivas, bailarines, artistas y músicos, cantantes, creadores de contenido digital, asistentes de vestuarios y . Personal hotelero : como botones, recepcionistas, conserjes o empleados de limpieza.

: como botones, recepcionistas, conserjes o empleados de limpieza. Servicios de estética y bienestar: como profesionales del cuidado de la piel, masajistas terapéuticos, peluqueros, estilistas, cosmetólogos, manicuristas, maquilladores, sastres, tatuadores y perforadores o entrenadores físicos.

Los profesionales de belleza y bienestar se verían afectados por la disposición de la ley de Trump Freepik

Otros empleos que se incluirían en la disposición del “gran y hermoso proyecto de ley”

Ciertos rubros de distintos sectores también aparecieron en el listado proporcionado por el medio mencionado, entre los que se encuentran: