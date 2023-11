escuchar

Mientras que Ron DeSantis avanza en su campaña para convertirse en el candidato del Partido Republicano, no deja de lado sus tareas como gobernador de Florida y sus proyectos para profundizar en el cambio legislativo que inició desde que fue electo. Ahora, el político tiene como objetivo ampliar las disposiciones de “No decir gay o trans” en los lugares de trabajo.

Se trata de un proyecto de ley dirigido a empleados gubernamentales, contratistas y organizaciones sin fines de lucro que operen en Florida. El mismo establece restricciones y prohibiciones sobre políticas relacionadas con pronombres, identidad de género y sexualidad.

En concreto, se restringiría a los empleados de los gobiernos estatales y locales, así como a cualquier contratista que preste servicios a organismos oficiales a utilizar un pronombre que sea diferente al asociado al sexo biológico de nacimiento.

Estas limitaciones son similares a las contenidas en el paquete de leyes “Don’t say gay” (no digas gay), aprobadas en marzo de 2022 y mediante las cuales no solo se prohibió en los primeros grados de las escuelas la enseñanza de temas relacionados con identidad de género y orientación sexual, sino que luego se extendió al resto de los niveles de educación escolar.

De esta manera, los pronombres asociados al sexo biológico de nacimiento serían los únicos válidos para utilizar, de acuerdo con la política oficial del estado.

El proyecto de ley también incluye restricciones en torno a la educación al prohibir que se impartan clases asociadas a esta temática, por lo que las organizaciones sin fines de lucro que defienden los derechos de la población Lgbtiq+ podrían incluso desaparecer, según consignó la ONG de noticias Truthout.

Más allá de los empleados estatales, las consecuencias que la discusión, aprobación y consecuente promulgación de esta ley tendría en las organizaciones sociales es uno de los puntos que más generaría preocupación.

Debido a que este tipo de asociaciones recibe fondos públicos de Florida para operar, quedarían alcanzadas por el texto, por lo que quedaría prácticamente prohibida la capacitación, instrucción u otra actividad sobre orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

Entre los detalles del proyecto de ley HB 599 que, al igual que otros textos, tiene origen en el seno republicano del estado, fue presentado por Ryan Chamberlin, miembro de la Cámara de Representantes. La primera sección de la propuesta se aplicaría a los empleados y contratistas del gobierno, por lo que quedarían incluidas no solo una gran cantidad de empresas, sino estadios, centros de convenciones, hospitales importantes, agencias de seguros y más.

En el texto también se define que es política del estado que “el sexo de un individuo es un rasgo biológico inmutable y que es falso atribuir a una persona un pronombre que no corresponda a tal sexo de la persona”.

La aprobación de esta ley sería otra de “las pruebas” que DeSantis ofrecería en su campaña como presidente, en caso de ser elegido por el Partido Republicano, para demostrar que todos aquellos temas con los que ha avanzado en Florida también pueden ser aplicables a nivel nacional, una vez que llegue a la Casa Blanca en enero de 2025.