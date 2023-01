La medida extrema de un banco en EE.UU. para combatir la inseguridad

escuchar

Un banco de Estados Unidos se vio obligado a tomar medidas para salvaguardar la integridad de sus clientes en la ciudad de Nueva York. La institución bancaria se reunió con las autoridades después de una supuesta ola de inseguridad que se vive en la Gran Manzana y tomó una particular decisión, que abarca solo a los cajeros automáticos de algunas zonas, las más peligrosas, según se catalogó.

En los últimos días, JP Morgan Chase anunció que reduciría el horario habitual de algunas de estas máquinas, especialmente por la noche. Un portavoz del banco le dijo a CBS que los cajeros seleccionados dejarían de estar las 24 horas abiertos; algunos cerrarán después de las 17 h y otros poco después de las 22 h. “Revisamos el horario de nuestros cajeros automáticos caso por caso y, por una variedad de razones, podemos decidir cerrar temporalmente algunos durante la noche”, destacó el organismo en un comunicado a CNN.

El alcalde de Nueva York se pronunció ante la nueva medida del Chase CBS

Si bien en un principio el banco no quiso mencionar las razones, su decisión de inmediato se relacionó con un incidente ocurrido hace poco. Una mujer, quien aparentemente es cliente de Chase, fue agredida en la cara con un vaso de café, en un cajero automático días atrás, según el mismo medio citado. Esta y otras situaciones similares habrían motivado a Chase a tomar medidas.

Por su parte, el alcalde Eric Adams señaló en una conferencia de prensa que mientras que se logra contrarrestar la inseguridad en la zona, será necesario tomar otras acciones. La finalidad es que las personas se sientan seguras mientras andan por las calles, remarcó. “La gente no quiere entrar a su cajero automático y ver a alguien orinando, ver a alguien gritando... La gente no quiere pasar por eso. Y eso es lo necesitamos detender; porque no quiero que cierren mis cajeros automáticos. No quiero que la gente se vaya de nuestra ciudad”.

Por su parte, la Asociación de Banqueros de Nueva York (NYBA) también remarcó que la decisión de Chase está alineada con los protocolos que ellos mismos están planeando: “Garantizar la seguridad de los clientes y empleados siempre ha sido una de las principales prioridades de la industria bancaria. A medida que surgen problemas, la NYBA y nuestros miembros evalúan las posibles tendencias con la intención de trabajar con los bancos, las fuerzas del orden público y la comunidad local para encontrar soluciones”, mencionó en un comunicado citado también por CNN.

Chase tiene cientos de cajeros automáticos en Nueva York CBS

Clientes molestos

No a todos los cuentahabientes les agradó la medida de Chase. Sunny Ng, quien habló con CBS, fue uno de ellos. Al parecer el hombre intentó ingresar a un cajero automático hace algunos días por la noche, en Williamsburg, Brooklyn, pero no lo logró. De inmediato se contactó con el banco a través de Twitter y la compañía le explicó los motivos.

Fue así como la noticia de que el banco cerraría más temprano algunos de sus cajeros generó estupor: “La ventaja de usar Chase es que tienen muchos cajeros automáticos, por lo tanto, cerrarlos por la noche es algo increíble”, expuso Ng a CBS.

