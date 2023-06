La mejor playa de Estados Unidos que enfrenta un terrible enemigo: cómo es este paraíso

escuchar

La mejor playa estadounidense de 2023 está en Hawái, en la famosa costa escénica de Maui. La región destaca por sus asombrosos paisajes naturales llenos de excentricidad, como la arena verde que rodea el mar en Papakōlea Beach. Tras analizar la información que miles de turistas proporcionaron, la playa más destacada de todo Estados Unidos fue Kāʻanapali Beach.

Tripadvisor, la empresa estadounidense que opera agencias de viajes en línea, publicó su ranking de mejores playas en Estados Unidos, el cual se basa en las opiniones y el número de reseñas que los lugares obtienen durante los últimos 12 meses en su plataforma. “Cada ganador ha superado nuestros rigurosos estándares de confianza y seguridad. Menos del 1% de los 8 millones de sitios registrados en Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes”, escribieron en el comunicado.

¿Cómo es Kāʻanapali Beach?

Kāʻanapali Beach está frente a las montañas del oeste de Maui, aproximadamente a 50 minutos del Aeropuerto de Kahului. Fue el primer complejo turístico planificado en Hawái y se convirtió en modelo para todo el mundo. Las personas pueden hospedarse en los cinco hoteles de sus alrededores. Además, suelen viajar para deleitarse con sus atractivos naturales y para hacer sus compras en un complejo comercial al aire libre lleno de tiendas y restaurantes “excepcionales”, según detalla su sitio oficial.

La arena clara que rodea al mar cautiva a los turistas que visitan Kāʻanapali Beach Tripadvisor

Este paraíso natural brinda un clima cálido, arena blanca, un océano en calma, espacios abiertos, actividades al aire libre, deportes acuáticos, relajación, rejuvenecimiento y reconexión con ellos mismos y con los demás, aseguró Marilyn Clark, propietaria de la revista Travel + Leisure. “Kāʻanapali Beach fue una vez un retiro para la realeza hawaiana y ha ganado numerosos premios. Es un gran lugar para crear recuerdos duraderos”, agregó.

La experta en viajes prometió que la playa era ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia, ya que ofrece las mejores zonas para practicar esnórquel, natación o paddle sur, también cuenta con dos campos de golf para los entusiastas de ese deporte. Los amantes de la fauna marina pueden observar desde tierra firme el espectáculo de las ballenas jorobadas. Las aguas cálidas y poco profundas de Maui atraen a miles de estos mamíferos cada año, explicó Clark.

Los usuarios de Tripadvisor determinaron que la Kāʻanapali Beach era la mejor del país norteamericano Tripadvisor

En cuanto a temas culturales, los pobladores realizan una de las ceremonias de clavados más populares del mundo, impregnada de creencias locales. Se lanzan desde los acantilados en el extremo norte de la playa, conocida como Puu Kekaa o Black Rock, cuando comienza el atardecer. Antes de escalar la pendiente, encienden varias antorchas y dedican su actuación al rey Kahekili.

Los paisajes naturales sorprenden a los visitantes de la Kāʻanapali Beach Tripadvisor

La contaminación, el enemigo de Kāʻanapali Beach

Durante los últimos 40 años, Kāʻanapali Beach ha registrado serios retos debido a la contaminación ambiental. El que más preocupa a las autoridades es el problema de erosión. En 2022, algunos trayectos del camino pavimentado se derrumbaron en el océano luego de una serie de violentas marejadas.

A través de un comunicado, los funcionarios locales explicaron que “la tasa y la gravedad de los daños se han acelerado, probablemente debido al aumento del nivel del mar”, como resultado del calentamiento atmosférico y oceánico global, mientras que las variaciones en la severidad de las tormentas se deben al cambio climático. Las autoridades nacionales han implementado acciones para preservar la playa, como el traslado de 57 metros cúbicos de arena, aunque continúan en la búsqueda de soluciones a largo plazo.

LA NACION