La nafta supera los 4 dólares en EE.UU. y la guerra con Irán presiona al alza los precios globales

WASHINGTON.– El precio de la nafta en Estados Unidos volvió a cruzar un umbral simbólico, por primera vez desde 2022, el promedio nacional superó los cuatro dólares por galón. Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, el valor alcanzó los 4,02 dólares este martes, en medio de un escenario internacional marcado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que tensionó los mercados energéticos y disparó el costo del petróleo.

Tras un salto significativo, el precio actual es más de un dólar superior al registrado antes del inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero. La última vez que los conductores estadounidenses enfrentaron valores similares fue tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que también sacudió el mercado global de energía.

Aunque se trata de un promedio nacional, la realidad es dispar. En varios estados, los precios ya venían superando los 4 dólares desde hace semanas, impulsados por diferencias impositivas, costos logísticos y la cercanía a centros de refinación o distribución.

Una estación de servició en Los Ángeles MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El encarecimiento de los combustibles está directamente vinculado al aumento del precio del petróleo crudo, su principal insumo. Desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente, el valor del crudo mostró una fuerte volatilidad, impulsado por interrupciones en la cadena de suministro y recortes de producción en países clave del Golfo.

Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La paralización parcial del tráfico de buques petroleros en esa zona ha limitado la oferta global y elevado la incertidumbre. A esto se suman los ataques a infraestructuras energéticas en la región, que agravan los temores de escasez.

El impacto no se limita a Estados Unidos. En Europa los precios también se dispararon. En París, por ejemplo, el litro de gasolina alcanza los 2,34 euros, lo que equivale a más de 10 dólares por galón, reflejando una presión aún mayor sobre los consumidores.

Efecto dominó en la economía

El aumento del precio de la gasolina tiene consecuencias que van mucho más allá del surtidor. Para los hogares, implica una reducción del ingreso disponible, ya que deben destinar más dinero a un gasto esencial. Esto puede traducirse en recortes en otros consumos, afectando el crecimiento económico.

Además, el encarecimiento del combustible repercute en toda la cadena de costos. El transporte de bienes se vuelve más caro, lo que termina impactando en los precios finales de productos cotidianos, desde alimentos hasta artículos de uso diario.

El diésel, clave para el transporte de carga, también ha registrado una suba significativa: pasó de unos 3,76 dólares por galón antes de la guerra a 5,45 dólares en la actualidad. Este incremento ya está generando ajustes en sectores logísticos y de distribución. El Servicio Postal de Estados Unidos, por ejemplo, evalúa aplicar un recargo temporal del 8% en algunos de sus servicios.

Los analistas advierten que los alimentos podrían ser uno de los rubros más afectados en el corto plazo, debido a su alta rotación y dependencia del transporte.

Preocupación social y costo político

El impacto en el bolsillo de los ciudadanos se ha convertido en un tema central en el debate político estadounidense, especialmente en un año electoral. Una encuesta de AP-NORC reveló que el 45% de los adultos está “muy” o “extremadamente” preocupado por poder pagar la gasolina en los próximos meses, un aumento significativo respecto de meses anteriores.

El tema golpea directamente a la administración de Donald Trump, que había basado parte de su discurso económico en la promesa de reducir el costo de vida. Sin embargo, el aumento de los precios y la volatilidad de los mercados debilitaron ese mensaje.

Aunque el presidente intentó transmitir optimismo —asegurando que los precios no subieron tanto como esperaba y que los mercados resisten—, sus declaraciones no lograron disipar la incertidumbre. Las señales contradictorias sobre la guerra, alternando entre avances diplomáticos y amenazas de escalada, han contribuido a la inestabilidad.

Las encuestas reflejan ese desgaste: solo el 38% de los estadounidenses aprueba su manejo de la economía, y apenas el 35% respalda su política hacia Irán.

La suba del combustible se convirtió en un tema central del debate político en Estados Unidos, en medio de un año electoral Mark Schiefelbein - AP

Frente a este escenario, gobiernos y organismos internacionales han comenzado a tomar medidas para aliviar la presión sobre los precios. La Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas.

En paralelo, la administración Trump flexibilizó sanciones para permitir una mayor oferta de crudo desde Venezuela y, de manera temporal, desde Rusia. También dispuso excepciones en normas de transporte marítimo para facilitar la distribución interna.

Sin embargo, los expertos advierten que estos esfuerzos podrían tardar en reflejarse en los precios al consumidor. Las refinerías compran petróleo con anticipación, lo que retrasa el impacto de cualquier aumento en la oferta.

A esto se suma un factor estacional: durante los meses más cálidos, la demanda de combustible suele aumentar, y las refinerías deben producir una mezcla de verano más costosa, lo que presiona aún más los precios.

Agencias AP y Reuters