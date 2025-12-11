La nieta de una figura histórica de EE.UU. que asistió al Nobel de la Paz de María Corina Machado

Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz de 2025, que le fue entregado a María Corina Machado, estuvo presente Yolanda Renee King, la nieta de Martin Luther King Jr. En un video publicado en redes sociales por la organización, la joven brindó algunas palabras sobre su visión del mundo. Con solo 17 años, es activista desde su adolescencia y, según ella, heredó de su familia el interés por diversas causas vinculadas al cambio climático, la educación y la lucha contra la violencia armada.

Quién es Yolanda Renee King y por qué fue invitada al Nobel de la Paz en Oslo

Entre otras figuras, la ceremonia en Oslo, Noruega, contó con la presencia de Yolanda, que antes de cumplir los 18 años ya es una persona de alto perfil en lo que respecta al activismo por los derechos civiles.

La nieta de Martin Luther King estuvo en el Premio Nobel de la Paz

Entrevistada por la organización del Nobel, se mostró agradecida por estar presente en la ceremonia. Luego, respondió sobre qué opinaría su abuelo al ver el evento y las acciones de muchos líderes en todo el mundo.

“Estaría honrado y feliz de ver que el trabajo continúa y que su legado no murió”, comenzó Yolanda. Sin embargo, luego tomó un tono más pesimista con respecto a su mirada actual del mundo.

En su declaración, criticó lo que vio como una falta de movimiento en las discusiones: “Sí creo que estaría profundamente decepcionado de que todavía tenemos las mismas conversaciones”. “Hablamos de las mismas ideas por las que peleó hace 60 años”, agregó.

Sobre esto, la nieta de Martin Luther King comentó lo qué a su consideración pensaría su abuelo si estuviera vivo. “Evaluaría dónde estamos como sociedad y qué vamos a decidir”, comentó y dijo que siente que la sociedad está “atorada” en problemas que no logra resolver.

Yolanda Renee King junto a sus padres Instagram @yolandareneeking

Durante la entrevista, Yolanda estuvo con sus padres, Martin Luther King III y Arndrea Waters King. El hijo del histórico líder recordó el momento en que su padre recibió el galardón y manifestó su orgullo por el interés de su hija en las mismas luchas.

La historia de Yolanda Renee King: la nueva voz juvenil del legado de Martin Luther King Jr.

La joven nació el 25 de mayo de 2008, 40 años después del asesinato de Martin Luther King Jr. A pesar de la distancia temporal, desde pequeña en su casa desarrolló un deseo de luchar por los derechos civiles.

Nacida y criada en Atlanta, Georgia, destacó el papel familiar en su formación e interés por estas causas. “Siempre estuve muy orgullosa de mi familia. Mis padres fueron fundamentales en mi desarrollo como joven activista”, escribió la mujer en un ensayo de 2024 publicado en Parents.

Entre las causas que recordó durante los viajes con sus padres, mencionó la lucha contra la violencia armada, el cambio climático, la educación y la alfabetización.

Martin Luther King fue asesinado en 1968 y nunca conoció a su nieta

Además, destacó también el rol de Martin Luther King y su esposa, Coretta Scott King, a pesar de no haberlos conocido: “Mis abuelos trabajaron, marcharon, escribieron y hablaron públicamente sobre todos sus sueños de un mundo mejor”.

El rol de Yolanda Renee King en el Foro del Nobel de la Paz: qué hará y por qué fue convocada

Más allá de asistir junto a sus padres, la mujer de 17 años recibió la convocatoria para participar en el Foro del Premio Nobel de la Paz. El evento se llevará a cabo este jueves y Yolanda será una de las oradoras. La organización define a la nieta de Martin Luther King como una “joven activista y autora en ascenso” y menciona eventos y protestas en las que participó.