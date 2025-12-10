La bromelia, el símbolo elegido por María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en una ceremonia este miércoles 10 de diciembre a la que la líder opositora venezolana no pudo llegar a tiempo. En el evento, en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, la decoración estuvo protagonizada por la bromelia, un símbolo que hizo referencia a la trayectoria de la premiada de una forma peculiar.

Qué es la bromelia, el adorno estrella en la ceremonia del Nobel de la Paz para María Corina Machado

En lugar de los arreglos florales tradicionales, el Ayuntamiento de Oslo se decoró este miércoles con bromelias, una planta que tiene un significado de referencia hacia Machado. La organización del Nobel de la Paz detalló el motivo por el que introdujo esta flor en todos los recovecos del espacio para la ceremonia.

Por qué la organización del Premio Nobel de la Paz eligió bromelias como decoración

"La democracia es el tema central de este premio“, advirtió el diseñador floral Stein Are Hansen, y agregó: ”Al igual que una planta, necesita ser cultivada, protegida y debe crecer".

Esta flor tiene además una peculiaridad relacionada con María Corina Machado: proviene de su tierra natal, Venezuela.

Según detalló la organización del Premio Nobel en una publicación de Instagram, las bromelias son epífitas, es decir, viven en un árbol “para moverse físicamente más cerca de la luz” y poseen la característica de florecer por períodos largos.

María Corina Machado es la galardonada del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, Noruega Instagram/mariacorinamachado

A su vez, la organización indicó que se pretende regalar las bromelias al final de la ceremonia, con el objetivo de “democratizar un poco más el evento”.

Por qué se decoró la ceremonia del Nobel de la Paz con bromelias

Estas flores simbolizan la perseverancia y la fortaleza, según el blog Picture, debido a que demuestra su resistencia incluso en los ambientes menos favorables para su existencia y crecimiento. En ese sentido, regalar una de estas plantas puede representar un mensaje de apoyo y de reconocimiento hacia la persona que la recibe.

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió el premio en nombre de su madre en Oslo Archivo

La organización del evento destacó que “las condecoraciones de la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz de este año vienen con un mensaje especial de paz“. Así, hizo mención de las plantas en macetas: las bromelias.

El diseñador profundizó que estas flores viven bajo el dosel de la selva, donde prosperan con nutrientes de material vegetal muerto y la lluvia.

“En honor a la ganadora de la Paz de este año, María Corina Machado, el Ayuntamiento de Oslo se transforma en un pequeño pedazo de la selva amazónica", expresaron. Y añadieron: “La mayoría de estas plantas serán quitadas cuidadosamente y entregadas como regalo a las residencias locales de ancianos”.

La razón por la que María Corina Machado no acudió a recibir el Nobel de la Paz

Machado no llegó a la ceremonia, tal como informó instantes antes de su inicio el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken. En tanto, advirtió que se encontraba “a salvo” y que acudiría a la ciudad de Noruega entre la noche del miércoles y la mañana del jueves.

El funcionario alegó el contexto político de Venezuela para justificar las dificultades del viaje de la galardonada, el cual definió como “un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición”.