La nueva vida de Maity Interiano: lejos de Univision y con otro proyecto personal y familiar

La periodista Maity Interiano, expresentadora del Noticiero Univision, inició una etapa distinta con el lanzamiento de su podcast Sencillamente Maity. El proyecto, presentado en abril, llegó tras su salida de la cadena hispana en diciembre de 2024, en medio de una reestructuración que alcanzó también a otras figuras.

Qué hace ahora Maity Interiano

En entrevista con Diario Las Américas realizada durante el lanzamiento, Interiano contó que el podcast nació en un momento de transformación: “Quería ofrecer un espacio en el que los invitados pudieran hablar con total libertad, sin prisa, desde el corazón”.

Instagram Maity Interiano

El programa busca ofrecer conversaciones auténticas, alejadas de la rigidez televisiva. “El deseo de crear un espacio así creció con los años y tomó forma justo cuando más necesitaba reconectar con mi propósito”, explicó.

La maternidad como punto de inflexión

Ser madre transformó por completo el rumbo de Interiano. El nacimiento de su hija Nour, que hoy ya tiene más de un año, marcó un antes y un después en lo personal y en lo profesional. Esa experiencia la llevó a repensar sus prioridades y a darle otro significado al éxito.

“La llegada de mi hija lo cambió todo. Nour es el regalo más sagrado que me ha dado la vida y, desde entonces, se convirtió en mi brújula”, contó. Explicó que decidió darse el permiso de disfrutarla y verla crecer, aunque reconoció que, al mismo tiempo, fue su hija quien, sin saberlo, la empujó a desempolvar sueños.

En ese proceso nació Sencillamente Maity, un proyecto que, según dijo, “emergió desde la autenticidad, desde la mujer que soy hoy: madre, comunicadora y creadora con un nuevo propósito”. Para la periodista, esa etapa de silencio exterior se convirtió en el inicio de un espacio más íntimo y real.

Instagram Maity Interiano

Interiano resaltó que la espiritualidad ocupa un lugar central: “Dios es el centro de mi vida y eso se refleja naturalmente en el podcast. No es un espacio religioso, pero sí profundamente espiritual", comentó.

Además, explico que “cada conversación, cada invitado, cada mensaje que llega es una muestra de cómo Dios obra en nuestras vidas. La fe ha sido mi ancla en momentos de incertidumbre y cambio”. Y subrayo que fue esa esperanza la que le dio la serenidad para soltar lo que no puede controlar, y “sabiduría para tomar decisiones con el corazón”.

Consultada sobre su futuro, dejó abierta la puerta: “La televisión siempre será parte de mi historia, de mis raíces profesionales, y le estaré eternamente agradecida. No cierro la puerta a regresar, pero tendría que ser con un proyecto que esté alineado con esta nueva etapa de mi vida”.

En el último mes, Interiano compartió su actividad como moderadora y conferencista. En su perfil de LinkedIn mostró que participó como conductora en un panel de escritoras en The Best Seller Choice y en ColorComm 2025 en Miami Beach, donde moderó un debate sobre diversidad, equidad e inclusión.

Los despidos masivos en Univision

La salida de Interiano se produjo en diciembre, en el marco de un recorte mayor. Univision despidió a Jorge Ramos, tras 38 años al frente del Noticiero Univision; a Roger Borges, corresponsal en El Gordo y la Flaca; y al chef Jesús Díaz (Chef Yisus), de Despierta América. También dejaron la empresa periodistas como Eduardo Padilla, Carolina Peguero y Carolina Rosario, junto con Jesús Lara, presidente de Medios Locales en Estados Unidos desde 2017.

Linkedin Maity Interiano

En su despedida, Interiano escribió en Instagram: “Lo que comenzó como una pasantía se convirtió en mi primer trabajo, y fue el único trabajo que he tenido hasta la fecha. Fue aquí donde comencé mi carrera y trabajé incansablemente para llegar a esta silla y convertirme en la presentadora”.

Según un comunicado oficial presentado cuando se conoció la noticia, los cambios respondieron a la necesidad de fortalecer el modelo digital. En ese momento, el CEO Daniel Alegre señaló: “Estamos implementando cambios significativos y necesarios, todos con la meta de reformar nuestra posición para 2025 y más”.