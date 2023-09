escuchar

El Ayuntamiento de Santa, California, analiza una medida que permitiría que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones municipales. Los que proponen este cambio argumentan que la gran comunidad de personas que viven en la ciudad, incluidos aquellos que tienen una estancia ilegal, deben tener decisión dentro de los asuntos locales, porque pagan impuestos y contribuyen a la economía. Sin embargo, su iniciativa también es centro de debate.

En una reunión del martes de comentarios del público, el proyecto causó desacuerdos. El funcionario local Jonathan Hernández, uno de los impulsores, declaró para KTLA: “Creo que el voto de los no ciudadanos en las elecciones locales es para aumentar el compromiso cívico. Los impuestos son un valor que EE.UU. aprecia, así que queremos promover esos derechos. Pienso que el voto no ciudadano es un paso en la dirección correcta”.

En Santa Ana analizan la posibilidad de extender el voto local para los no ciudadanos Google Fotos

No obstante, otros no están de acuerdo con esta iniciativa y opinan que solo quienes tienen una estancia legal en ese país deben tener derecho a decidir sobre su futuro. Una residente local declaró al respecto. “Si comenzamos a permitir que voten, incluso si están aquí ilegalmente, diluimos el valor de ser ciudadano estadounidense”, compartió la mujer identificada como Mónica.

Por su parte, Hernández argumentó que casi una cuarta parte de los residentes de Santa Ana no son ciudadanos estadounidenses, pero que a menudo trabajan y pagan impuestos. La metrópoli es considerada como santuario para indocumentados desde 2016.

Otras personas ven desventajas en que se apruebe la medida, debido a que pasaron por largos procesos migratorios para conseguir sus estatus legales. “Tuve que esperar cinco años y presté juramento por este país. Juré lealtad a la Constitución y a sus leyes. Creo que deben ser los ciudadanos quienes tengan el derecho y privilegio de votar”, agregó un residente

El Ayuntamiento de Santa Ana se reunirá en estos días para discutir la posibilidad de que se apruebe el proyecto, presentado por dos concejales: Hernández y Benjamín Vásquez. “Cuando la gente participa, entonces tenemos una comunidad más fuerte”, señaló Vásquez en declaraciones citadas por Fox. “Algunos de los mayores grupos de contribuyentes que tenemos son personas indocumentadas. Ellos constituyen un gran porcentaje de personas que poseen propiedades, que poseen negocios y que emplean a familias de Santa Ana”.

¿Cómo es Santa Ana, California?

Santa Ana tiene una población de más de 309 mil habitantes. De acuerdo con el Censo, se estima que viven ahí 82.000 personas indocumentadas. La reunión que tendrá lugar el miércoles por la noche es una discusión sobre si llevar o no una propuesta formal a votación del Consejo local. Si eso sucede y se aprueba, se presentaría al público en las elecciones de noviembre de 2024, según Fox News.

No obstante, por ahora no hay un consenso. Algunos asistentes a la reunión del martes también criticaron a los que estaban contra la medida. “Me encanta cuando aparecen personas de extrema derecha para decirte lo que no debes hacer, porque a lo largo de la historia siempre hemos tenido a esas personas negando el derecho al voto a mucha gente de color”, dijo Carlos Perea, quien vive en esta ciudad.

Debate por el voto de los indocumentados en EE.UU.

Santa Ana no es la primera ciudad en la que se plantea esta premisa. En Nueva York una similar fue aprobada, pero después anulada por el Tribunal Supremo del estado. Otros estados han sido más tajantes al prohibir cualquiera de estas posibilidades, como Florida, Ohio o Dakota del Norte.