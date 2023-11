escuchar

Si existe un aspecto en el que Donald Trump se mantuvo firme durante su período como presidente hasta ahora, es sin duda su enfoque sobre las políticas migratorias de Estados Unidos. El exmandatario, que actualmente figura como uno de los favoritos del Partido Republicano, prometió implementar una serie de medidas dirigidas tanto a extranjeros residenciados de forma legal en el país, como para aquellos que están indocumentados, lo que incluye las deportaciones masivas.

Su mirada sobre la inmigración no difiere en gran medida de lo que fue en 2016, durante su primera campaña presidencial. El político y empresario se comprometió a expandir el muro fronterizo que hoy divide algunas zonas del sur de Estados Unidos con México.

Asimismo, planea poner de nuevo en marcha un programa vigente durante su administración con el que se le exigía a aquellos que solicitaban asilo, que aguardaran en México mientras un juez se decidía sobre su caso.

Como una de sus promesas de campaña, de ser electo presidente, Donald Trump endurecería las políticas migratorias en Estados Unidos

Desde que inició su campaña con miras a resultar electo en las primarias del Partido Republicano, que ocurrirían durante el primer trimestre del año que viene, Trump prometió poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes, así como negar legalmente el ingreso al país a inmigrantes basado en sus creencias ideológicas.

La batería de medidas también incluye delegar a la Guardia Nacional para que efectúe las deportaciones masivas. En una reciente entrevista, el empresario sugirió que los inmigrantes “envenenaban la sangre de Estados Unidos”.

El expresidente Donald Trump baila en el escenario durante un mitin, el domingo 29 de octubre de 2023, en Sioux City, Iowa

Las propuestas del expresidente distan, en gran medida, del escenario de la Administración actual. Para llevar a cabo su plan, tendría que atravesar varias barreras legales a nivel federal y estatal y hacer un uso importante de los recursos económicos, lo que debe ser aprobado por el Congreso nacional.

Durante su mandato, entró en vigencia el Título 42, una orden de salud pública emitida por los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que tenía como fin reducir la propagación del Covid-19.

Durante su mandato, entró en vigencia el Título 42, una orden de salud pública emitida por los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que tenía como fin reducir la propagación del Covid-19

Bajo esa medida, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohibió el ingreso de miles de personas que constituían un “riesgo potencial” para la salud. Bajo ese argumento, Estados Unidos trabajó en la reducción del ingreso de personas por las fronteras terrestres.

No obstante, esto no impidió que los migrantes se presentaran en los puertos fronterizos y declararan que solicitaban asilo. Si bien esta política llegó a su fin en mayo pasado, y comenzó a regir el Título 8, el cual faculta a los funcionarios a rechazar a una persona y prohibirle el ingreso hasta por cinco años, lo cierto es que EE.UU. no deja de recibir migración a diario, tanto de forma legal como ilegal.

Otra de las promesas de Trump con relación a la migración consistió en endurecer la manera en que se evalúa a los migrantes que solicitan asilo, de forma tal de acelerar el proceso de deportación. La política es conocida como Remain in Mexico (Permanece en México, en español). Tampoco descartó separar a los niños migrantes de sus padres, una práctica que se suspendió en 2018 luego de una masiva protesta pública.