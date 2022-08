La razón por la que la madre de Elon Musk debe dormir en el garage cuando visita a su hijo

A pesar de ser el hombre más rico del mundo en 2022, Elon Musk no posee ningún lujo en sus alojamientos. Así lo afirmó su propia madre, Maye, quien debe dormir en el garage cuando visita la casa de su hijo, en Boca Chica, Texas (Estados Unidos).

La modelo de 74 años Maye Musk, madre del fundador de Tesla y SpaceX, afirmó que a su hijo “no le interesan las posesiones en lo absoluto”, según consignó el diario británico The Times. Tan contundente sería esta afirmación, que la mujer reveló que duerme en la zona reservada para los autos de Elon cuando va a visitarlo a su vivienda. “No se puede tener una casa lujosa cerca de un sitio de lanzamiento de cohetes. Tengo que dormir en el garage”, apuntó la madre de Kimbal, de 49 años, y Tosca, de 48.

Maye Musk advirtió que a su hijo no le interesan las propiedades materiales. Instagram: Maye Musk

A pesar de su patrimonio multimillonario, el magnate de la tecnología reveló que únicamente cuenta con una propiedad y que la casa en la que vive en Texas es de alquiler. “Mi casa principal es de 50 mil dólares en Boca Chica, que alquilo de SpaceX. La única vivienda que tengo es la de eventos, en el Área de la Bahía. Si la vendiera, tendría menos uso, a menos que la comprar una familia numerosa. Podría suceder algún día”, expresó, a través de su cuenta de Twitter.

La razón es que el empresario comenzó a vender la mayoría de sus posesiones materiales con el objetivo de centrarse en la investigación de Marte y de La Tierra. “Vendo todas las pertenencias físicas. No tendré casa propia. La posesión solo te pesa”, escribió en la red social en mayo de 2020.

Elon Musk anunció que vendería todas sus propiedades en 2020. Twitter: Elon Musk

Maye declaró que no tiene los mismos deseos de su hijo de conocer el planeta rojo. “Tenés que tener 6 meses de preparación y aislamiento. Simplemente, no me atrae. Pero si mis hijos quieren que lo haga, lo haré”, dijo al medio mencionado.

Se retrasó su sueño

Una explosión inesperada en uno de los proyectos de Musk para inspeccionar el planeta rojo retrasó su sueño, el pasado 11 de julio. El cohete de propulsión Super Heavy booster 7 de SpaceX, que conformaba la nave Starship con humanos a Marte, estalló durante los ensayos en Boca Chica.

Así estalló el cohete de SpaceX con el que Elon Musk quiere llevar humanos a Marte

El sistema de la nave fue elegido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para ser el primer módulo de aterrizaje humano de Artemis, el programa de exploración lunar. Luego de una hora después de la explosión, apareció un humo negro que salía de la plataforma de prueba. El empresario anunció a través de Twitter que en el Super Heavy B7 “el daño parece ser menor, pero necesitamos inspeccionar todos los [33] motores”.

La explosión se produjo, según explicó Musk, por el riesgo que existe ante pequeños escapes de combustible. Si sus planes prosperan, el propulsor despegaría y aterrizaría en el Golfo de México, según un documento de la Comisión Federal de Comunicaciones. Mientras, se espera que Starship entre en órbita y llegue a los 250 kilómetros de altura antes de hacer un “aterrizaje dirigido y motorizado” en el Océano Pacífico, al norte de Hawaii. Uno de los módulos ya completó el aterrizaje en 2021.