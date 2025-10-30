La receta que todo guatemalteco debe saber para preparar el tradicional Fiambre de Día de Muertos

Cada 1° de noviembre, las familias guatemaltecas se reúnen para preparar el fiambre, una ensalada fría que se convierte en el centro de la celebración del Día de Muertos. Este plato tradicional, elaborado con una mezcla de carnes, embutidos, quesos, verduras y encurtidos, simboliza unión, memoria y herencia cultural.

Cómo es la receta del tradicional platillo de fiambre de Día de Muertos

El fiambre, que se prepara solamente una vez al año, puede incluir entre 18 y 100 ingredientes, según la tradición y las preferencias de cada hogar, de acuerdo con Familia Kitchen.

A continuación, se detallan los ingredientes necesarios para elaborar este platillo:

6 remolachas peladas

3 zanahorias peladas

6 hojas de laurel

1 cabeza repollo

1 taza de vinagre blanco

1⁄2 cucharadita orégano

1⁄2 cucharadita tomillo

2 cucharaditas de sal

1⁄4 cucharadita de pimienta negra, o al gusto

1 cabeza coliflor

10 rábanos cortados por la mitad (en el tradicional patrón en zigzag)

3 huevos duros

1 racimo de perejil picado

1 lata de aceitunas manzanilla

1 pepino rebanado

1 lata de mazorcas de maíz tiernas

1 racimo de espárragos frescos

1 cucharada de aceite de oliva

1 paquete de queso americano

1 paquete de queso fresco

1 paquete de queso parmesano

1⁄2 libras bistec a la parrilla o asado

2 pechugas de pollo hervido y rebanado

1⁄2 libra de cerdo, al pastor o marinado, cocido

1 libra de jamón

12 salchichas

225 gramos de salamín

225 gramos de salchicha, incluido chorizo y mezcla de otros

El paso a paso de la receta es el siguiente:

Picar las remolachas y las zanahorias en cubos pequeños, del tamaño de dados.

Triturar el repollo.

Llenar una cacerola con seis tazas de agua y llevar a ebullición.

Agregar la remolacha, la zanahoria y las hojas de laurel; hervir durante ocho minutos.

Incorporar el repollo rallado y hervir por cinco minutos más, hasta que esté tierno.

Añadir vinagre, orégano, tomillo, una cucharadita de sal y pimienta.

Dejar reposar el curtido al menos 24 horas para que fermente ligeramente. Reservar.

Llenar una cacerola con agua y una cucharadita de sal; llevar a fuego lento.

Hervir las pechugas de pollo durante 12 minutos o hasta que estén bien cocidas. Retirar y reservar.

Agregar la coliflor y hervir hasta que los ramilletes estén tiernos. Retirar y reservar.

Saltear los espárragos en aceite de oliva y una pizca de sal; hornear a 220 °C por cinco minutos. Reservar.

Hervir los huevos, enfriar, pelar y cortar por la mitad.

Picar el perejil.

Cortar el queso americano en tiras finas.

Desmenuzar el queso fresco en trozos pequeños.

Cortar los embutidos (salami, salchichas, chorizo, etc.) en tiras finas y guardar.

Desmenuzar las pechugas cocidas o el pollo asado.

Cortar el bistec o carne asada en tiras delgadas.

Picar la carne de cerdo al pastor en trozos pequeños.

Colocar en una fuente grande la mezcla del curtido de repollo, zanahorias y remolachas.

Distribuir los embutidos en secciones separadas sobre la fuente.

Agregar los rabanitos cortados en zigzag para decorar.

Incorporar las aceitunas manzanilla.

Añadir los espárragos asados y enfriados.

Disponer las rebanadas de carnes cocidas en secciones individuales.

Cubrir con las tiras de queso, rodajas de pepino y granos de maíz.

Servir frío.

Origen del fiambre guatemalteco: la ensalada fría tradicional del Día de Muertos

Según la tradición, el fiambre, también conocido como “embutido”, nació cuando las familias guatemaltecas visitaban las tumbas de sus seres queridos cada 1 de noviembre y compartían sus platillos favoritos mientras rezaban y recordaban a los difuntos. Con el paso del tiempo, las comidas que llevaban comenzaron a mezclarse y dio origen a esta ensalada fría, que en la actualidad es el plato emblemático del Día de Muertos en Guatemala.

Fiambre rojo, blanco, verde y deconstruido: las variedades del plato nacional de Guatemala

El fiambre se presenta tradicionalmente ya sea en un plato grande con todos los ingredientes organizados en capas o distribuidos por separado en varios recipientes. Existen cuatro formas principales de prepararlo:

