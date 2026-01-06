La sorprendente coincidencia entre una serie de Prime Video y la detención de Maduro que se hizo viral en las redes

El pasado 3 de enero, la administración Trump ejecutó una operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Tres días después de lo sucedido, algunos usuarios en redes sociales compararon lo sucedido con una escena de la serie Jack Ryan, protagonizada por John Krasinski.

Las similitudes entre la serie Jack Ryan y la operación militar en Caracas

Concretamente, la segunda temporada de la serie se concentra en Venezuela. En la trama, Jack explica cómo Venezuela debería considerarse “una gran amenaza a nivel mundial”.

La sorprendente coincidencia entre una serie de Prime Video y la detención de Maduro que los usuarios hicieron viral

Luego, describe cómo el presidente “Nicolás Reyes” es la principal causa de la tasa de pobreza y la crisis humanitaria en el país sudamericano. “En un período de seis años, paralizó la economía a la mitad e incrementó la escasez un 400%”, dice en el capítulo.

Ryan culmina su explicación al realzar que lo que diferenciaba a Venezuela con otros países como Yemen e Irak es que este se encontraba a “30 minutos a distancia de los misiles nucleares de última generación de EE.UU.”.

En la serie: cómo fue la detención del presidente de Venezuela

Al final de la segunda temporada, Jack Ryan y el jefe de la estación de la CIA de Venezuela vuelan en un helicóptero hacia el palacio presidencial (llamado oficialmente Palacio de Miraflores) y capturan al presidente, luego de que quedara al descubierto tras la victoria de su sucesora, Gloria Bonalde.

A las 4 hs, las fuerzas habían capturado a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores JUAN BARRETO - AFP

Más allá de la ficción, el episodio muestra claras diferencias con la operación ocurrida el pasado 3 de enero y que finalizó con la detención de Maduro. Luego de que más de 150 aeronaves interceptaran puntos estratégicos de la capital como la Base Aérea La Carlota, las fuerzas llegaron al complejo del venezolano a las 2 hs (hora local) y volvieron a la costa a las 4.29 hs “con las personas imputadas a bordo”.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, informó el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.

La reacción de los usuarios a las similitudes de la serie con la intervención

Los usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos con las similitudes entre la serie y la captura del líder de régimen chavista. En ese sentido, aseguraron que la producción vaticinó el operativo coordinado por Estados Unidos.

Los usuarios se mostraron sorprendidos por la similitud de la serie con el contexto en Venezuela X/@IATheYoker

“Esto no es ficción. Jack Ryan mostró hace años lo que hoy estamos viendo entre Maduro, Trump y Venezuela“, ”Cuando Hollywood te predice el futuro. Jack Ryan te explicó por qué Venezuela era una amenaza. Petróleo, gas, oro, Nicolás Maduro“, escribieron algunos usuarios en sus cuentas de X.

Los usuarios se mostraron sorprendidos por la similitud de la serie con el contexto en Venezuela X/@therealmrbench

Otro agregó: “Esa escena de la segunda temporada de Jack Ryan sobre Venezuela es un ejemplo perfecto de por qué la CIA siempre ha estado en la cama con los escritores de Hollywood, una práctica que se originó a partir de la dinámica narrativa posterior a Vietnam y la Guerra Fría".