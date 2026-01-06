La sorprendente coincidencia entre una serie de Prime Video y la detención de Maduro que se hizo viral en las redes
La segunda temporada de la producción protagonizada por John Krasinski se enfoca en Venezuela y sus vínculos con Rusia; la reacción de los usuarios en X
- 3 minutos de lectura'
El pasado 3 de enero, la administración Trump ejecutó una operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Tres días después de lo sucedido, algunos usuarios en redes sociales compararon lo sucedido con una escena de la serie Jack Ryan, protagonizada por John Krasinski.
Las similitudes entre la serie Jack Ryan y la operación militar en Caracas
Concretamente, la segunda temporada de la serie se concentra en Venezuela. En la trama, Jack explica cómo Venezuela debería considerarse “una gran amenaza a nivel mundial”.
Luego, describe cómo el presidente “Nicolás Reyes” es la principal causa de la tasa de pobreza y la crisis humanitaria en el país sudamericano. “En un período de seis años, paralizó la economía a la mitad e incrementó la escasez un 400%”, dice en el capítulo.
Ryan culmina su explicación al realzar que lo que diferenciaba a Venezuela con otros países como Yemen e Irak es que este se encontraba a “30 minutos a distancia de los misiles nucleares de última generación de EE.UU.”.
En la serie: cómo fue la detención del presidente de Venezuela
Al final de la segunda temporada, Jack Ryan y el jefe de la estación de la CIA de Venezuela vuelan en un helicóptero hacia el palacio presidencial (llamado oficialmente Palacio de Miraflores) y capturan al presidente, luego de que quedara al descubierto tras la victoria de su sucesora, Gloria Bonalde.
Más allá de la ficción, el episodio muestra claras diferencias con la operación ocurrida el pasado 3 de enero y que finalizó con la detención de Maduro. Luego de que más de 150 aeronaves interceptaran puntos estratégicos de la capital como la Base Aérea La Carlota, las fuerzas llegaron al complejo del venezolano a las 2 hs (hora local) y volvieron a la costa a las 4.29 hs “con las personas imputadas a bordo”.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, informó el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social.
La reacción de los usuarios a las similitudes de la serie con la intervención
Los usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos con las similitudes entre la serie y la captura del líder de régimen chavista. En ese sentido, aseguraron que la producción vaticinó el operativo coordinado por Estados Unidos.
“Esto no es ficción. Jack Ryan mostró hace años lo que hoy estamos viendo entre Maduro, Trump y Venezuela“, ”Cuando Hollywood te predice el futuro. Jack Ryan te explicó por qué Venezuela era una amenaza. Petróleo, gas, oro, Nicolás Maduro“, escribieron algunos usuarios en sus cuentas de X.
Otro agregó: “Esa escena de la segunda temporada de Jack Ryan sobre Venezuela es un ejemplo perfecto de por qué la CIA siempre ha estado en la cama con los escritores de Hollywood, una práctica que se originó a partir de la dinámica narrativa posterior a Vietnam y la Guerra Fría".
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Nueva York: el anuncio de Mamdani sobre la seguridad pública y actualizaciones de hoy, 6 de enero de 2026
Immigration news. EE.UU. amplía lista de países que deben pagar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar visas
En Nueva Jersey. Cuándo asume Mikie Sherrill como gobernadora
- 1
Florida: debe pagar una multa de más de US$165 mil por estacionar frente a su casa y ya no tiene a quién acudir
- 2
Cómo conectarse a Starlink desde Venezuela: el servicio gratuito de internet satelital que ofreció Elon Musk
- 3
Se agota en Estados Unidos el conjunto Nike que vestía Nicolás Maduro al ser capturado: cuánto cuesta el outfit viral
- 4
Alivio fiscal en la frontera: los 14 condados de Texas donde ya aplica la ley HB 247 impulsada por Abbott