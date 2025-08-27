La TSA se flexibiliza en el Aeropuerto Regional de Helena: el nuevo documento válido para verificar la identidad

El Aeropuerto Regional de Helena, en la capital del estado de Montana, se une a otros 250 que flexibilizan sus controles al aceptar documentos digitales como válidos para verificar identidad. El anuncio lo dio la Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés).

La TSA y el Aeropuerto Regional de Helena implementan tecnología para aceptar licencias digitales

La agencia señaló que implementó en el Helena Regional Airport (HLN) una tecnología que permite a los pasajeros usar su licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado de forma digital, a través de Apple Wallet, con un iPhone o Apple Watch.

El Aeropuerto Regional Helena se localiza en el condado de Lewis y Clark, Montana Google Maps/Malik Reese

Ahora, los viajeros con una identificación móvil de Montana podrán presentarla en los puntos de control de seguridad de la TSA para fines de verificación de identidad.

Así, el HLN es ahora uno de los más de 250 aeropuertos que aceptan identificaciones digitales. “A medida que otros estados y fabricantes de dispositivos adopten esta capacidad, la TSA seguirá implementando la tecnología en los controles de seguridad de los aeropuertos”, añadió la agencia.

Kc Wurtsbaugh, director de Seguridad Federal de la TSA para Montana, explicó: “El lanzamiento de la identificación en Apple Wallet en Montana y su aceptación en los controles de seguridad de la TSA de todo el país, incluido HLN, es un ejemplo de cómo la TSA integra continuamente la tecnología en el proceso de revisión".

Cómo funcionan las identificaciones móviles en los aeropuertos

Esta flexibilización de los sistemas solicita a los pasajeros pasar por autorización con Face ID o Touch ID para que el agente verifique la identidad y el estado del vuelo para un proceso seguro, cómodo y sin contacto, de acuerdo con la agencia.

Los pasajeros pueden acceder a Apple Wallet, acercar su dispositivo a los lectores de autenticación e iniciar la presentación de la identificación digital TSA

Sin embargo, la TSA advierte que los oficiales pueden realizar verificaciones adicionales de los viajeros si lo consideran necesario. Además, indica a todos que siempre deben portar y tener a mano la licencia de conducir o tarjeta de identificación física, debido a que se podría solicitar para completar el control de seguridad.

Asimismo, recomienda que se complete el proceso de agregar una identificación digital antes de llegar al punto de control.

“La TSA se compromete a aprovechar la tecnología para mejorar la seguridad aeroportuaria, reducir los puntos de contacto y brindar mayor comodidad a los viajeros en los controles de seguridad de la TSA”, indicó Kc Wurtsbaugh.

Identificación Móvil de Montana: cómo funciona

La División de Vehículos Motorizados de Montana (MVD, por sus siglas en inglés) lanzó este martes 19 de agosto las Montana Mobile ID, que permiten a los habitantes llevar una versión digital de su licencia o identificación emitida por el estado de forma segura en sus dispositivos iPhone, Apple Watch y Android.

Mobile ID es una versión digital segura de su licencia de conducir o identificación estatal de Montana MVD Montana

La MVD de Montana explica que las credenciales digitales serán aprobadas por:

Algunos servicios del gobierno estatal, incluida la División de Vehículos Motorizados de Montana.

Algunos usos comerciales en: licorerías, bancos, alquiler de coches y hoteles, ya que los negocios adoptan la tecnología de verificación de identidad móvil.

Para saber si el comercio cuenta con el sistema digital, se debe buscar el cartel de: “Aquí se acepta la identificación móvil de Montana”.

Laurie Bakri, administradora del MVD, comentó: “Ahora que hemos renovado lo básico, nos entusiasma embarcarnos en una era de innovación, comenzando con las identificaciones móviles de Montana y el verificador de identidad móvil de Montana para dispositivos móviles Android e iOS”.