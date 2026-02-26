La última frase que pronunció Nerón en su vida: “Qualis artifex pereo”

La frase “Qualis artifex pereo” (“¡Qué artista muere conmigo!”) se ha convertido en uno de los emblemas más citados del final de Nerón, el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, que murió en el año 68 d. C. Atribuida por el biógrafo romano Suetonio, la expresión condensa la mezcla de egocentrismo artístico y tragedia política que marcó sus últimos días.

¿Qué significa “Qualis artifex pereo”, la última frase de Nerón?

La principal fuente de esta frase es La vida de los 12 Césares, de Suetonio, escrita varias décadas después de la muerte de Nerón. El autor describe al emperador huyendo de Roma tras ser declarado enemigo público, refugiado en una villa a las afueras con unos pocos fieles, mientras el Senado disponía su captura y ejecución.

En ese contexto, Suetonio relata que Nerón, obligado a contemplar su propia ruina, ordena a sus esclavos cavar una fosa y preparar una tumba improvisada. Mientras avanzaban los preparativos, el emperador rompió en llanto y repitió varias veces la frase en latín: “Qualis artifex pereo”.

La expresión aparece como un lamento desesperado, más preocupado por la pérdida de su faceta de “artista” que por su condición de gobernante caído.

Traducción de “Qualis artifex pereo” y su sentido histórico

La traducción literal de la frase es “¡Qué artista perezco (yo)!” o “¡Qué artista muere conmigo!”, y las versiones en lenguas modernas suelen oscilar entre “Qué artista pierde el mundo conmigo” y “Qué artista muere en mí”.

El término artifex puede significar tanto “artista” como “artesano”, lo que ha dado pie a interpretaciones distintas: desde la idea de un emperador convencido de su genio artístico hasta la lectura irónica de alguien reducido a “obrero” de su propia tumba.

Nerón, hizo mucho más que incendiar Roma Shutterstock

Los historiadores resaltan que Nerón cultivaba una imagen de performer: cantaba, tocaba la lira, competía en certámenes teatrales y se veía a sí mismo como un creador más que como un general o un estadista. En ese marco, la frase encaja con el retrato clásico de un gobernante narcisista, más dolido por la pérdida de su gloria escénica que por el colapso de su régimen.

¿Fue realmente “Qualis artifex pereo” la última frase de Nerón?

Aunque popularmente se cita “Qualis artifex pereo” como las últimas palabras de Nerón, las fuentes antiguas son más matizadas. El propio Suetonio sugiere que el emperador pronunció la frase antes del acto final, y luego le atribuye otras exclamaciones en el momento exacto en que un centurión entra tras la puñalada.

En todo caso, la tradición historiográfica y cultural ha fijado esa línea como su “epitafio verbal” porque condensa una idea poderosa: Nerón despidiéndose del mundo no como emperador derrotado, sino como artista que decide quitarse la vida.

Investigadores modernos recuerdan que, como toda cita transmitida por fuentes literarias antiguas, no puede tomarse como una transcripción literal, sino como un recurso narrativo que sirve para caracterizar al personaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.